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台東男子躲酒測 向警撒嬌求情無效照送法辦

2018-05-14 17:15聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣太麻里林姓男子日前酒駕被員警活逮，為躲酒測，前後魯了近30分鐘，還跟男警撒嬌「拜託啦」、「兄弟不要這樣啦」、「我知道我沒用」，經員警告知躲避除罰款9萬元，還要被扣車、所有汽機車駕照都要吊銷且3年內不能再考照、到監理站上課，他才乖乖受測，酒測值0.9毫克，被警方依涉犯公共危險罪移送法辦。

大武警分局表示，太麻里分駐所員警日前深夜，執行護果防竊的巡邏勤務，在太麻里全家便利商店時，發現林姓男子騎機車欲停車時，搖擺不定，員警直覺有異，上前盤查詢問，林男堅稱「自己沒有行車不穩，剛從知本下班，因上晚班有些精神不濟而已」。

警方指出，因林男口中散發濃濃酒氣，員警便拿出酒精感知器要林男酒測，林男聽到警方要實施酒測後，一會兒對員警裝熟嬉笑，一會兒對男警撒嬌求饒「不是啦，拜託一下」、「兄弟，不要這樣嘛」、「等一下」、「我知道我沒用」，過程讓人發噱。

林男魯了約30分鐘，員警最後正色告知躲避酒測的4大法律效果，須罰款9萬元、扣車、所有汽機車駕照都要吊銷且3年內不能再考照、還要到監理站上課，林男見求情無效，才乖乖配合，最後測得林男酒測值高達0.9毫克，林男才坦承下班後有在KTV和朋友小酌，自認還算清醒，所以心存僥倖，騎車返家。

台東林姓男子日前酒駕被警方攔查，為躲酒駕，他向警方撒嬌求情無效，酒測值達0.9毫...
台東林姓男子日前酒駕被警方攔查，為躲酒駕，他向警方撒嬌求情無效，酒測值達0.9毫克，被警方依公共危險罪送辦。記者羅紹平／翻攝
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駕照監理站便利商店

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