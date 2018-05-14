台東男子躲酒測 向警撒嬌求情無效照送法辦

2018-05-14 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣太麻里林姓男子日前酒駕被員警活逮，為躲酒測，前後魯了近30分鐘，還跟男警撒嬌「拜託啦」、「兄弟不要這樣啦」、「我知道我沒用」，經員警告知躲避除罰款9萬元，還要被扣車、所有汽機車駕照都要吊銷且3年內不能再考照、到監理站上課，他才乖乖受測，酒測值0.9毫克，被警方依涉犯公共危險罪移送法辦。

大武警分局表示，太麻里分駐所員警日前深夜，執行護果防竊的巡邏勤務，在太麻里全家便利商店時，發現林姓男子騎機車欲停車時，搖擺不定，員警直覺有異，上前盤查詢問，林男堅稱「自己沒有行車不穩，剛從知本下班，因上晚班有些精神不濟而已」。

警方指出，因林男口中散發濃濃酒氣，員警便拿出酒精感知器要林男酒測，林男聽到警方要實施酒測後，一會兒對員警裝熟嬉笑，一會兒對男警撒嬌求饒「不是啦，拜託一下」、「兄弟，不要這樣嘛」、「等一下」、「我知道我沒用」，過程讓人發噱。