賀！全國青少年游泳錦標賽 信義國中3項破紀錄

2018-05-14 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



5月11到13日於高雄市舉行的「2018全國青少年游泳錦標賽」，基隆市信義國中奪得1金4銀1銅，3項破大會紀錄，成績亮眼。

信義國中校長莊焙琪表示，這次比賽能夠連三破大會紀錄，太振奮人心了，信義國中游泳隊，在蘇裕欽、李玉蘭、劉崇熙等三名教練指導訓練下，泳技大幅精進，其中張智凱表現最為優異，分別拿下國中男子組200公尺蝶式金牌與100公尺蝶式銅牌，兩項比賽成績均破大會紀錄。另外，謝宜臻國中女子組200蝶獲得銀牌，比賽成績也破大會紀錄。

張智凱自小學五年級就受蘇裕欽教練團指導，不斷突破，他們也謝謝基隆市政府今年運動員亮點計劃，對於選手的鼎力支持，張智凱破了兩項大會紀錄，更是送給媽媽最美好的母親節禮物。

信義國中游泳隊在這次「2018全國青少年游泳錦標賽」中，共拿下10個獎項，張智凱就包辦3項，國中男子組200公尺蝶式金牌、100公尺蝶式銅牌(兩項均破大會紀錄)及200公尺蛙式第四名。