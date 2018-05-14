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花蓮193縣道拓寬案環評場外衝突 學生今告村長踹人

2018-05-14 13:55聯合報 記者王燕華╱即時報導

東華大學學生許冠澤（右3）今天由多人陪同，到花蓮地檢署指控遭大漢村長李添富施暴。...
東華大學學生許冠澤（右3）今天由多人陪同，到花蓮地檢署指控遭大漢村長李添富施暴。記者王燕華／攝影
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花蓮縣府推動縣道193拓寬案，上月進行環評審查大會時，場外發生衝突；反對拓寬的東華大學學生許冠澤指控遭支持方的新城鄉大漢村長李添富施暴，今天持驗傷單到花蓮地檢署按鈴控告；李添富否認打人，表示許冠澤要衝入會場，他才幫忙架開，絕沒有傷人意圖。

193拓寬案兩年內歷經9次環差會議小組審查，上月16日進入環評審查大會，會場花蓮縣環境永續教育中心外反對與贊成方都前往表達意見，原本雙方被警方隔開，壁壘分明，但許冠澤突然衝向會場，警方與現場人士將他拉走時，許倒地。

許冠澤今天在縣議員莊枝財、市民代表胡仁順等人陪同下，到花蓮地檢署按鈴提告李添富涉傷害、強制罪嫌，並高呼「公民參與要保障、暴力行為速法辦」。

許等人指責，當時警方在場，卻袖手旁觀，未及時阻止並逮捕施暴者，甚至還有一名花蓮警分局組長加入聯手拖人；莊枝財表示，縣議會正召開定期會，他會在質詢時要求縣警局提供當天勤務表，嚴格監督。

東華大學教師會發表聲明，指學生參與公共事務，表達公民立場，卻遭暴力相向，對此表達遺憾，也譴責暴力行為，呼籲警方執法中立，排除暴力介人。

對此，大漢村長李添富承認當天有拉人，但否認踹人。他說，抗議應該要和平理性，當時是學生突然衝向會場，造成現場秩序大亂，他看警方要拉開學生才上前幫忙，沒有踹人，也沒有傷人的意圖。

花蓮警分局低調回應表示尊重學生的權益，檢方偵查時，會提供當天蒐證畫面給檢方參考。

東華大學學生許冠澤（左）今天由花蓮縣議員莊枝財（中）、花蓮市代胡仁順陪同，到花蓮...
東華大學學生許冠澤（左）今天由花蓮縣議員莊枝財（中）、花蓮市代胡仁順陪同，到花蓮地檢署控告大漢村長李添富傷害等罪嫌。記者王燕華／攝影
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