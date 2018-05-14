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兼差要小心！求職竟成詐欺幫助犯

2018-05-14 13:53聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

台北市刑警大隊接獲線報，近日有民眾因為求職兼差，不慎誤入詐騙集團陷阱，將自己的銀行帳戶交給詐騙集團，警方展開調查，日前兵分多路，在桃園市查獲出面收取金融帳戶的蔡姓、彭姓、王姓收簿手、高姓收簿手頭及柯姓車手頭，循線搜扣金融帳戶存摺71本、碎紙機、工作手機等贓證物。

警方指出，這5名嫌犯所屬的詐欺集團，假冒公司是合法立案的線上投注站，誆稱公司因為金額流動比較大，因此招募民眾「兼職」提供金融帳戶，以每本帳戶1個月3萬元的高報酬，騙取民眾銀行帳號為人頭帳戶，作為詐欺集團犯罪工具。

部分民眾眼見報酬優渥，就依照歹徒指示，將自己的存摺及金融卡寄給詐欺集團，但民眾不但沒領到報酬，帳戶還被列為警示帳戶，這才驚覺受騙，還莫名成為詐騙案幫助犯。

警方調查發現，詐騙集團成員為規避檢警查緝，全部用運動球星名稱當暱稱，與集團成員相互聯繫，另在手機即時通內開設「戰情室」，談論去哪裡收取帳戶存簿及金融卡。全案詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦，目前5人已被羈押，根據警方初步統計，受騙上當提供帳戶的民眾約有10多人，另該詐騙集團已詐騙50多名民眾，詐騙金額超過數百萬元。

警方呼籲民眾，求職或借貸過程中，務必充分了解內容是否合法，公司是否有詳細資料介紹及相關證明，並到經濟部網站查詢有無營業登記等，要是無法提供公司名片、地址、電話等資訊時，更要提高警覺；如不慎已交付帳戶給詐騙集團，應盡速到銀行將帳戶辦理掛失，以免遭詐欺集團利用，如有任何疑問也可撥打165反詐騙諮詢專線求證。

台北市刑大破獲詐騙集團，查獲騙取的銀行帳戶。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大破獲詐騙集團，查獲騙取的銀行帳戶。記者廖炳棋/翻攝
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詐騙集團詐欺求職

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