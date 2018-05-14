公司物品遭查封 老闆涉嫌偷撕查封膜藏物被起訴

2018-05-14 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



廖姓男子為包材公司負責人，柯姓女子與郭姓男子對其公司有債權，先後向台中地院聲請強制執行，法院執行人員2016年2月1日前往公司查封物品，要求廖姓員工保管，廖男與廖女事後卻未經允許，涉嫌擅自撕除查封塑膠膜，並隱匿部分「鋼膜」材料，直到2016年11月中鑑定人員前往鑑價時發現物品短缺，檢方依損害債權罪嫌、違背查封效力罪嫌等起訴廖姓老闆與廖姓員工。

起訴指出，債權人聲請假扣押強制執行，法院執行人員前往查封標示依法不得損壞、除去，汙穢或違背其效力，廖男公司物品在查封之後，另期鑑價清點核對原查封的鋼膜數量發現短缺213支，且包覆的塑膠膜有撕開情形。

54歲廖姓男子有毀損債權與詐欺前科，被判7月徒刑確定，2014年間易科罰金執行完畢，他承認有將鋼膜物品移動，但辯稱是因為公司機台要移位，只是尚未將東西歸位，放得太凌亂但沒有短少。39歲廖姓員工起初說清點時不在場，後來又說鋼模有被抽出來，當時她向鑑價官表示鋼模有些在旁邊，請一併鑑價，但鑑價官不清點等。