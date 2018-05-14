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為還債「陳冠西」 女兒充當人頭買機車再轉賣

2018-05-14 11:08聯合報 記者林敬家╱即時報導

巫姓女子原本打算幫女兒買機車作為上班的代步工具，但僅繳納3期購買機車貸款就因故未再繳納，造成車行損失，女兒被催討下才知道母親因欠人債務，涉嫌共謀將剛買來的機車轉賣謀取現金藉此還債，巫被依詐欺罪嫌起訴，台中地院判她4月徒刑，得易科罰金，並沒收、追徵犯罪所得5萬5917元，仍可上訴。

判決指出，巫姓女子經濟不穩定，積欠自稱「陳冠西」的男子債務，她先向不知情的女兒表示要幫她買機車代步，2016年7月間在陳介紹下於台中一家機車行購買價值7萬多元的重型機車，並由女兒填寫資料以及分期付款買賣申請書，約定一周後交車，分12期每期應繳6213元，總共支付7萬4556元，期間陳向車行表示巫姓女子不喜歡買來的機車要賣掉，他因而獲得價金。

巫姓女子繳3期購車貸款後，因故未再繳納，車行因此向巫的女兒催討，女兒指出，母親承諾幫她付錢買機車，但都沒有拿到機車，後來才知道被賣掉了。巫姓女子坦承分期付款購車給女兒，但因欠「陳冠西」錢，陳便將車扣住，要賣掉還債，否認有詐欺犯意。

法官認為，巫從事直銷業，經濟不穩定又積欠債務，買機車立即轉賣顯見買的機車並非當時必需花費，且還須負擔車價損失及分期付款的利息，所為與常情有違，她因積欠陳7、8萬元，陳將機車轉賣後就不足的部分再委由向她追討，足見犯罪所得都拿來抵債，認定她有詐欺犯意，法院扣除她已繳納3期貸款，其餘5萬5917元未實際發還車行的費用宣告沒收或追徵其價額。

巫姓女子購車貸款，卻涉嫌將車轉賣還債，被依詐欺罪判4月徒刑，得易科罰金。報系資料...
巫姓女子購車貸款，卻涉嫌將車轉賣還債，被依詐欺罪判4月徒刑，得易科罰金。報系資料照
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詐欺債務

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