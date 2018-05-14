為還債「陳冠西」 女兒充當人頭買機車再轉賣

2018-05-14 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



巫姓女子原本打算幫女兒買機車作為上班的代步工具，但僅繳納3期購買機車貸款就因故未再繳納，造成車行損失，女兒被催討下才知道母親因欠人債務，涉嫌共謀將剛買來的機車轉賣謀取現金藉此還債，巫被依詐欺罪嫌起訴，台中地院判她4月徒刑，得易科罰金，並沒收、追徵犯罪所得5萬5917元，仍可上訴。

判決指出，巫姓女子經濟不穩定，積欠自稱「陳冠西」的男子債務，她先向不知情的女兒表示要幫她買機車代步，2016年7月間在陳介紹下於台中一家機車行購買價值7萬多元的重型機車，並由女兒填寫資料以及分期付款買賣申請書，約定一周後交車，分12期每期應繳6213元，總共支付7萬4556元，期間陳向車行表示巫姓女子不喜歡買來的機車要賣掉，他因而獲得價金。

巫姓女子繳3期購車貸款後，因故未再繳納，車行因此向巫的女兒催討，女兒指出，母親承諾幫她付錢買機車，但都沒有拿到機車，後來才知道被賣掉了。巫姓女子坦承分期付款購車給女兒，但因欠「陳冠西」錢，陳便將車扣住，要賣掉還債，否認有詐欺犯意。