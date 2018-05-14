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空拍機用途變變變 釣客玩家還想出這招

專偷運動人士機車置物箱 警埋伏逮竊賊

2018-05-14 11:03聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

高雄市左營區世運主場館周邊，接連發生多起機車置物箱財物遭竊案，轄區警方查出，從事清潔工的陳姓男子涉嫌從去年9月至今年4月間犯下三起竊案，得手3萬餘元，陳還拿取劉姓被害人金融卡，前往郵局盜領7萬元，陳得手後全數花光，警詢後今天依竊盜詐欺罪嫌函送法辦。

警方調查，陳（49歲，有竊盜及詐欺前科）去年9月8日晚間7點多，趁著被害人劉男姓男子在世運主場館運動時，徒手掰開其機車置物箱並伸手涉嫌竊取皮夾內金融卡，因劉將密碼記載於皮夾內，陳前往小港郵局盜領劉存款7萬多元。

今年4月10日9點多，陳食髓知味，以相同手法在世運主場館竊取兩名林姓男子機車置物箱內財物，共得手3萬多元。兩名林姓被害人向轄區左營警分局四海派出所報案。

案發後，警方調閱監視錄影畫面以車追人，鎖定家住鳳山區從事清潔工作的陳男（49歲，有竊盜及詐欺前科）涉有重嫌，員警前往世運主場館運動場周邊埋伏多日後，5月10日晚間8點50分發現陳徒步出現且行跡可疑，警方上前盤查發現陳騎乘未懸掛車牌重機車再度前來。

警方請陳返回派出所，並出示陳行竊騎乘機車影像及持偷來提款卡至郵局提領畫面後，陳男百口莫辯始坦承犯行。警詢後依竊盜及詐欺等罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

高雄市陳姓男子因缺錢花用，涉嫌犯下三起機車財置箱竊案。記者黃宣翰／翻攝
高雄市陳姓男子因缺錢花用，涉嫌犯下三起機車財置箱竊案。記者黃宣翰／翻攝
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詐欺竊盜郵局

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