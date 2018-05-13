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他涉嫌與4女生7子女 還控妻懷孕流產詐欺結婚

2018-05-13 23:44聯合報 記者林敬家╱即時報導

王姓女子與潘姓男子交往，並在2014年間懷孕，潘控訴王騙他自然流產，導致他花大錢與她結婚，他認為基於配偶有權參與決定該不該生下小孩，要求王賠償他5萬元；台中簡易庭法官認為，王施行人工流產時兩人還沒結婚，潘與胚胎間沒有父親、子女的身分關係存在，駁回他損害賠償請求。

潘姓男子指出，妻未經同意偷偷跑去墮胎殺死他的親生骨肉，卻欺騙他是自然流產，而造成他判斷錯誤，與對方結婚並共同負擔所有的生活開銷。

王姓女子辯稱，2014年9月到醫院施行人工流產手術，兩人當年10月結婚，她動手術時兩人尚非夫妻關係，她考量潘男與4名女子生下7名婚生或非婚生子女，交往期間潘與其他女子還發生扶養費訴訟，加上他情緒控制不佳，有暴力對待女友、妻子的前例，又考量潘罹患慢性疾病，恐影響胎兒健康，她依優生保健法的規定進行人工流產，並無不法。

法官調查兩人對話紀錄，潘向王說「你在墮胎前有在意我的感受嗎？」、「你殺了我們的小孩才是你可怕的地方」、「親愛的老婆我拜託你 不要在生氣了因為我已經準備要和你結婚了」、「見面談吧 ！如果見了面妳還不要我，那我也認了」等語，可見潘在婚前已知被王人工流產仍央求復合 ，並非被詐欺結婚。

王姓女子與夫結婚前人工流產遭清求賠償5萬元，法官認為當時兩人未結婚駁回。圖／in...
王姓女子與夫結婚前人工流產遭清求賠償5萬元，法官認為當時兩人未結婚駁回。圖／ingimage
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結婚手術詐欺

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