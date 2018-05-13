港人來台租車撞毀回港止付賠償 律師教你如何爭權益

2018-05-13 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



香港人鄧姓男子來台租車撞毀車，租車業者和他到派出所調解寫協議書，鄧以信用卡賠25萬元，租車業者控訴，鄧回港後向銀行申請止付，業者拿不到修車費，此案已有香港媒體報導，目前處理方式未明，台灣執業律師說出台灣業者可爭取權益方向。

徐承蔭律師表示，此案可分3層次

一、國際審判權問題

如果事件的當事人、行為地或標的物其中之一，有外國因素，稱為涉外事件。

租車人是香港籍，就是涉外民事事件。涉外民事事件，在具體訴訟案件，究竟哪一個國家具有管轄權，因為牽涉到國際公法上國家司法權分配的問題，以國際私法上通說，一國法院對某種涉外民事法律事件有無一般管轄權即審判權，以法院地法規定為準據。原告如果向我國法院提起訴訟，則關係一般管轄權之有無，即應按法庭地之我國法律定之。

二、準據法問題

香港澳門關係條例第38條前段：「民事事件，涉及香港或澳門者，類推適用涉外民事法律適用法。」而涉外民事法律適用法第20條第1、2項規定：「法律行為發生債之關係者，其成立及效力，依當事人意思定其應適用之法律。」、「當事人無明示之意思或其明示之意思依所定應適用之法律無效時，依關係最切之法律。」該法第25條本文規定：「關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。」如果本件游姓業者主張協議的和解契約或租賃關係的損害賠償，則看雙方意思決定適用的法律；他主張侵權行為的損害賠償，則依照侵權行為地就是台灣的民法來適用。

三、訴訟標的

他可依照協議的和解契約來請求履行契約、或者租賃契約（民法第432條等）及侵權行為（民法第184條）等規定，來主張損害賠償。但日後需注意在香港民事執行的問題。