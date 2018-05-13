親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

中職／郭泓志要歸隊了 15日重返悍將一軍

交往按摩女被控性侵 LINE親密對話二審改判無罪

2018-05-13 17:53聯合報 記者林敬家╱即時報導

何姓男子常到一家按摩店找按摩師小雅（匿名）服務消費，前年11月間到店內找小雅時她因酒醉，何買下她凌晨至白天時段，小雅醉得不省人事，事後控訴何趁她睡著強制性交，一審認定小雅下體檢體染色體型別與何相同，依妨害性自主判何姓男子4年徒刑，案件上訴二審，台中高分院合議庭認為，兩人為男女朋友，且有發生性行為，排除檢體是來自被告唾液，基於「罪證有疑，利於被告」，判何無罪，仍可上訴。

何姓男子指出，他與小雅是男女朋友，當天她酒醉有吐，在包廂內抱著她睡，後來聊到感情問題，他才知道小雅有男朋友，他向小雅表示不願與她繼續交往，對方情緒激動拿物品丟他，為了制止才將她壓制在按摩床上；當晚小雅率友人到何上班處毆打他，因此對她提出傷害告訴，小雅也提出妨害性自主告訴，但他與小雅交往期間多次發生性關係，案發當天沒有以舌頭對小雅強制性交或強制猥褻

小雅否認與何交往，指當天喝醉直到凌晨4 、5 點發現何在親她的私密處被嚇醒推開他，趕快把內褲拉起來， 一直打罵他，但頭還很暈便繼續休息，過了十幾分鐘，又感覺何親吻她嘴巴、脖子並撫摸胸部，她便拿東西砸他制止。

一審法官認為案發後採驗小雅身上檢體是與何姓男子染色體型別相同，審酌兩人是舊識，何男卻趁小雅酒醉意識不清強制性交，又在她醒後仍以力量上的優勢壓制強行猥褻，判何4年徒刑。

二審合議庭卻參考醫院鑑定報告，認定案發與採證時間間隔2日以上，因此未進行唾液屬性檢測，無法研判是否就是唾液，小雅身上採得的檢體，反而佐證被告所稱在案發前4、5天兩人曾發生性關係，法院也查看兩人line對話紀錄小雅說「感覺好冷喔」、「情人節怎那麼冷」，被告回「來我抱抱」；小雅還傳「 我愛上你了」、「我愛你不是因為你是一個怎樣的人而是因為我喜歡」等，顯見兩人關係親密，小雅驗傷診斷證明書，僅足以佐證兩人拉扯爭執，尚不足作為遭被告乘機性交或強制猥褻的積極佐證，判何姓男子無罪。

何姓男子被控妨害性自主，一審判4年徒刑，二審合議庭認為無積極證據證明被告犯行，改...
何姓男子被控妨害性自主，一審判4年徒刑，二審合議庭認為無積極證據證明被告犯行，改判何無罪。圖／ingimage
分享

猥褻按摩妨害性自主
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

2拳毆死醉漢辯正當防衛 法官判有罪：何須再還擊？

2018-05-13 10:23

港人撞爛租來百萬休旅車 刷卡賠錢回港竟止付

2018-05-13 10:07

9歲童母癌逝爺奶不願養 她前夫霸氣接手：願和他當父子

2018-05-13 15:30

前機師離婚爭女兒探視權 在美豪宅及月薪18萬均不管用

2018-05-13 15:12

大貨車司機國道撞死前車駕駛 辯對方車速過慢

2018-05-13 14:08

酒駕第17犯判2年刑 他不痛不癢再繼續喝

2018-05-13 13:27

擦撞當下雙方和解 警卻當肇逃吊照

2018-05-12 23:55

從未扶養母親、每晚吃母親煮的飯 卻告老母要求扶養費

2018-05-12 21:33

義勇消防員性侵少女 竟辯對社會有貢獻請求減刑

2018-05-12 21:32

男子開車靠近檳榔攤手淫 涉嫌公然猥褻做案3起

2018-05-12 20:21

沒等警察到場 小擦撞差點惹來大麻煩

2018-05-12 20:19

母親借女兒300萬元買房 要她分一半給妹妹又要她還錢

2018-05-12 16:03

「基隆嶼登島遊客落海了」 岸巡真跳海救生演練超逼真

2018-05-12 15:49

老翁慘死「黑暗公路」促佳冬戰備跑道放光明

2018-05-12 14:22

影╱酒駕自摔拒測想逃跑 警攔下法辦

2018-05-12 14:03

影╱拒警攔查開車衝撞逃 警開3槍逮2男

2018-05-12 14:00

女會計吞公款2百多萬 老闆要她簽「性愛契約」陪睡

2018-05-12 13:25
看更多

熱門文章

港人撞爛租來百萬休旅車 刷卡賠錢回港竟止付

2018-05-13 10:07

男子參加跑山路活動昏倒 搬運下山路途遙遠不治身亡

2018-05-12 20:46

從未扶養母親、每晚吃母親煮的飯 卻告老母要求扶養費

2018-05-12 21:33

催淚！逆孫殺外婆 另一貼心孫留下阿嬤最後身影

2018-05-12 20:38

1人1狗登山失蹤七天 每天靠吃20顆花生獲救

2018-05-13 16:25

北宜公路變西瓜大道 路面輾出一片紅

2018-05-13 11:10

9歲童母癌逝爺奶不願養 她前夫霸氣接手：願和他當父子

2018-05-13 15:30

影／桃園瓦斯行爆炸大火直竄 4人燒燙傷送醫

2018-05-13 14:05

大陸研究生來台旅遊掉錢包 一次就體會到台灣人情最美

2018-05-13 10:27

當年妳兒殺我兒… 兩個傷心媽今共度母親節

2018-05-13 00:29

緝毒達人上街 5招帶鮮肉警察「轉大人」

2018-05-13 11:00

南化滅門血案／最慘母親節…自己兒子殺媽媽

2018-05-13 00:06

782公斤毒品錯認419克輕判？ 雄院反駁：未影響量刑

2018-05-13 15:22

南化滅門3死命案 郭涉嫌重大有逃亡之虞聲押　

2018-05-12 18:39

男子開車靠近檳榔攤手淫 涉嫌公然猥褻做案3起

2018-05-12 20:21

按摩女手伸進他內褲 男警下邊一把被握住

2018-05-13 09:42

沒等警察到場 小擦撞差點惹來大麻煩

2018-05-12 20:19

台中西屯民宅頂樓陽台起火 警消趕到發現一具焦屍

2018-05-12 19:32

大愛的母親節！兒子遭殺害 她選擇原諒凶手

2018-05-13 09:17

噁爆！到別人家門口大便 還自備衛生紙

2018-05-12 22:09

桃園瓦斯行爆炸 傳出有人受傷

2018-05-13 13:12

南化滅門血案／外婆最疼他…負債竟使人抓狂？

2018-05-13 00:09

婦人紀念婚戒掉水溝 苗警忍臭掏泥終尋獲

2018-05-13 11:27

凶手與死者之母通信 犯錯的心漸漸融化

2018-05-13 00:45

南化滅門三死命案 凶嫌涉嫌重大法院裁定收押 　

2018-05-12 21:43

酒駕第17犯判2年刑 他不痛不癢再繼續喝

2018-05-13 13:27

好險沒擊發！三峽警追通緝犯 制伏後見23發子彈已上膛

2018-05-13 13:30

大貨車司機國道撞死前車駕駛 辯對方車速過慢

2018-05-13 14:08

他殺了人 2幼子至今不知父入獄

2018-05-13 10:03

殺死兒子的家人 原諒的轉念關鍵是因為她

2018-05-13 09:31

義勇消防員性侵少女 竟辯對社會有貢獻請求減刑

2018-05-12 21:32

倒車事故意外多 貨車倒車時騎士撞到傷重死亡

2018-05-12 19:24

前機師離婚爭女兒探視權 在美豪宅及月薪18萬均不管用

2018-05-13 15:12

影／男登山心臟病發倒下 花4小時送下山不治

2018-05-13 12:52

2拳毆死醉漢辯正當防衛 法官判有罪：何須再還擊？

2018-05-13 10:23

妻子保證沒吸都沒用 警查到他鈔票夾K他命

2018-05-13 10:20

用愛洗去仇恨是真的！獄中三封信道出凶手的真心

2018-05-13 09:40

詐騙比特幣590萬 警破門還查到兩把槍

2018-05-12 18:40

兒被殺…遇見被告母親「受苦的不只是我」

2018-05-13 00:39

警追違規「臉紅男」到住家 他辯稱高血壓拒酒測罰9萬

2018-05-13 11:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top