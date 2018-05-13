交往按摩女被控性侵 LINE親密對話二審改判無罪

2018-05-13 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



何姓男子常到一家按摩店找按摩師小雅（匿名）服務消費，前年11月間到店內找小雅時她因酒醉，何買下她凌晨至白天時段，小雅醉得不省人事，事後控訴何趁她睡著強制性交，一審認定小雅下體檢體染色體型別與何相同，依妨害性自主判何姓男子4年徒刑，案件上訴二審，台中高分院合議庭認為，兩人為男女朋友，且有發生性行為，排除檢體是來自被告唾液，基於「罪證有疑，利於被告」，判何無罪，仍可上訴。

何姓男子指出，他與小雅是男女朋友，當天她酒醉有吐，在包廂內抱著她睡，後來聊到感情問題，他才知道小雅有男朋友，他向小雅表示不願與她繼續交往，對方情緒激動拿物品丟他，為了制止才將她壓制在按摩床上；當晚小雅率友人到何上班處毆打他，因此對她提出傷害告訴，小雅也提出妨害性自主告訴，但他與小雅交往期間多次發生性關係，案發當天沒有以舌頭對小雅強制性交或強制猥褻。

小雅否認與何交往，指當天喝醉直到凌晨4 、5 點發現何在親她的私密處被嚇醒推開他，趕快把內褲拉起來， 一直打罵他，但頭還很暈便繼續休息，過了十幾分鐘，又感覺何親吻她嘴巴、脖子並撫摸胸部，她便拿東西砸他制止。

一審法官認為案發後採驗小雅身上檢體是與何姓男子染色體型別相同，審酌兩人是舊識，何男卻趁小雅酒醉意識不清強制性交，又在她醒後仍以力量上的優勢壓制強行猥褻，判何4年徒刑。