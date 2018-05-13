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無照又酒駕 泰籍移工得知罰金後嚇呆

2018-05-13 16:27聯合報 記者張雅婷╱即時報導

49歲泰籍男子阿良沒有酒駕紀錄，但中午吃飯時喝了幾口啤酒消暑，下午開著老闆的小貨車外出送木棧板，當時因板子沒綁好劇烈搖晃，被巡邏警方在竹縣興隆路與博愛路口攔下。警方發現他渾身酒味，酒測後酒測值高達1.02毫克，加上阿良無照駕駛，警方告訴阿良恐吃上超過10萬元罰單，阿良當場嚇得不知所措，訊後依公共危險罪嫌遭移送法辦。

竹北分局表示，竹北派出所警員陳柏均於竹北市興隆路與博愛街口，發現阿良駕駛的自小貨車，因貨車上木頭棧板未用繩索捆綁，行駛過程中激烈搖晃有掉落危害其他用路人可能，而進行攔查，當時阿良身上散發出濃郁的酒氣，向警方坦承上路前在工地飲用一瓶啤酒，準備將木頭棧板載往600公尺外的一處工地。

警方調查後發現，阿良是合法移工，2年前來台當粗工，這次阿良酒駕又無照，訊後除了被依公共危險罪移送外，另外將附加6000到1萬2000元的無照駕駛紅單。警方指出，外國人在台開車上路，一樣需要合法駕照（如國際駕照），無照者一律開罰，儘管阿良是受雇主之命，開公家車外出送貨也不例外。

另外，針對外籍勞工來台居留時間一般為3年，警方表示，阿良來台2年多仍屬合法滯留期，但阿良在台期間若經檢方起訴進入審理階段，此時若居留到期，將不符申請延長居留身分，服刑後很有可能直接面臨遣返，此外，雇主恣意指使員工，讓當粗工的移工還要兼任司機，可依違反《就業服務法》開罰15到75萬元。

竹北派出所警員發現阿良駕駛的自小貨車，因貨車上木頭棧板未用繩索捆綁而進行攔查，攔...
竹北派出所警員發現阿良駕駛的自小貨車，因貨車上木頭棧板未用繩索捆綁而進行攔查，攔查時，阿良身上散發出濃郁的酒氣，讓警方發現他無照又酒駕。圖／竹北分局提供
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竹北派出所警員發現阿良駕駛的自小貨車，因貨車上木頭棧板未用繩索捆綁而進行攔查，攔...
竹北派出所警員發現阿良駕駛的自小貨車，因貨車上木頭棧板未用繩索捆綁而進行攔查，攔查時，阿良身上散發出濃郁的酒氣，讓警方發現他無照又酒駕。圖／竹北分局提供
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竹北派出所警員發現阿良駕駛的自小貨車，因貨車上木頭棧板未用繩索捆綁而進行攔查，攔查時，阿良身上散發出濃郁的酒氣，讓警方發現他無照又酒駕。圖／竹北分局提供
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駕照酒駕移工
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