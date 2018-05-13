前機師離婚爭女兒探視權 在美豪宅及月薪18萬均不管用

2018-05-13 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



住美國的長榮航空李姓前機師和同公司空服員結婚10年，2013年因家暴案件在美國裁判離婚，李妻與女兒返台定居，因李姓前機師對女兒沒有探視權，他提出在美國有百坪豪華住所、月薪6千美金的條件，向台中法院爭取女兒親權，但法官考量，夫妻過去的爭執造成女兒心理創傷，至今對父親負面情緒仍存在、也排斥與父交往，駁回他的聲請。

李姓前機師5年多未與女兒見面連絡，爭取女兒親權，他控訴前妻貪圖玩樂、好逸惡勞，不足為女兒的榜樣，前妻還試圖阻撓與女兒聯繫，他在美國住處有6個房間，女兒有自己的房間，還有遊戲間，屋外庭院草坪及遊戲設施可供休憩玩耍，生活環境極佳，他在美國擔任地勤人員，並不定時兼職私人飛機機師，月收入美金6000元（約台幣18萬），可提供足夠的教養經濟所需。

李的前妻反駁，她從未曾違背婚姻操守，夫在美國對她跟蹤、恐嚇、脅持及綁架等家暴行為，女兒親身經歷並目睹惡行，更曾威脅做出傷害女兒舉動，因此遭美國法院判決剝奪女兒探視權；判決離婚後她帶女兒回台投靠父母，2017年3月間前夫卻突然出現在她娘家騷擾，還出拳毆打她的父親，一家人有家歸不得。