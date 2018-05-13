酒駕第17犯判2年刑 他不痛不癢再繼續喝

2018-05-13 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市周姓工人因上班時勞累，常利用藥酒提神，下班回家為省錢都騎機車，成為酒駕慣犯，但怎麼關怎麼罰似乎都沒用，他去年底的第17次酒駕，法院判處有期徒刑2年，不過，這個月2日他又涉嫌酒駕，酒測值還高達每公升1.24毫克，警方依公共危險罪嫌將他移送法辦。

周姓男子從民國90年開始，就不斷酒駕被逮，法院判決書洋洋灑灑列出他一犯再犯的前科，但從第11犯起的判決都還未執行，分別判有期徒刑一年2個月、1年9月、1年3月、1年3月、1年5月、1年6月，卻沒學到教訓，繼續酒駕。

去年11月28日上午8時至11時許，他在一工地內飲用「保力達」後，下午4 時許下工，騎車要回祥豐街住處，員警見他滿臉通紅，測得他吐氣酒精濃度達每公升0.68毫克，以公共危險罪嫌移送法辦。

法官指出，周男明知酒後駕車在道路上行駛，對一般往來之公眾及駕駛人自身均具有高度危險性，仍執意酒後駕車，既漠視自身安危，更枉顧公眾安全，對交通安全所生之危害非輕，本次若非遭警及時攔停，肇事可能性極高；

周男在此之前已有16次酒駕遭查獲判刑紀錄，且宣告刑達有期徒刑1年9月（第12次），已到酒駕（未肇事）之法定最高本刑，甚且曾遭法院判處應執行 6月的禁戒處分（第14次），仍不以為意。

周男一犯再犯，不僅對政府近年來大力宣導酒後駕車之危險性及違法性之政令 ，置若罔聞，更漠視自身、其他用路人之人身、財產之安全。且自106年8月間起至去年11月28日，短短不到4個月期間，他再犯7次酒駕，顯見其積習已深、惡習難改，因而判處有期徒刑2年。

警方指出，事實上周男自106年8月起至今，不到1年已被查獲9次酒後駕車紀錄，離譜的是，警員簡靖騰就查獲他三次酒駕。 周姓男子從民國90年開始，就不斷酒駕被逮。圖／基隆市警局提供 分享 facebook

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