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2拳毆死醉漢辯正當防衛 法官判有罪：何須再還擊？

2018-05-13 10:23聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園市邱姓男子前年4月得知朋友車子引擎蓋上趴著1名許姓醉漢，叫醒對方後發生卻口角，邱毆了許臉部2拳，害他重摔致死，事後辯稱自己「正當防衛」，但監視器拍下他呈現弓箭步姿勢出拳，法官也質疑「何須進一步還擊」，依傷害致死判他5年。

邱辯稱，當時見許躺在朋友車子引擎蓋上，而且酒醉意識不清，後來就報警並推他的腳，許從引擎蓋下來後像是在罵他，接著又出手攻擊，自己才用左手抵擋、右手揮掌想要推開，後來許就倒地，認為自己是正當防衛，不可能致死。

但監視器明顯拍下，2人發生爭執時，邱突然右腳往後退，並隨即呈現弓箭步，右手握拳由後往前揮擊2次，由於力道過猛，加上許往後重摔，送醫急救時就因顱骨骨折、出血併發腦幹衰竭，急救5天後仍宣告不治。

法醫解剖也發現，許後腦枕部撞擊傷導致縱向骨折，造成顱內多處出血，死亡原因為爭執中摔倒，顱骨骨折及顱內對撞性雙額葉底部挫傷，引發中樞神經休克、呼吸衰竭死亡，證明許的死和邱揮拳有相當因果關係。

監視器也顯示，邱揮拳前許有和他對話、比手畫腳並靠近，但無法斷定許有主動攻擊邱，法院另審酌，許當時以酩酊大醉得趴在路邊車輛上休息，就算有作勢要揮打，其力道、目的能否造成傷害仍有疑慮。

判決指出，邱雖辯稱是正當防衛，但若如他所述可以輕易擋許的手，何須進一步加以還擊，還用拳頭歐了許臉部2次，認定邱是出於怒氣有意加害的傷害行為，難認是正當防衛。

法院認定，邱因細故攻擊造成許死亡，犯後仍未全然坦承，雙方沒達成和解，但考量當下就和警方自首、無不良前科等，依傷害致人於死罪判處他有期徒刑5年。

桃園地院。記者曾健祐／攝影
桃園地院。記者曾健祐／攝影
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