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母親借女兒300萬元買房 要她分一半給妹妹又要她還錢

2018-05-12 16:03聯合報 記者袁志豪╱即時報導

周姓女子向黃姓母親借款300萬元購買房產，當黃母要求還錢，她無力償還，母親便要求她將房屋一半產權過戶給妹妹，免得最小的女兒將來沒有地方住；周女照辦後，黃母卻又聲稱周女沒有還錢，提告求償，周女妹妹還聲稱是姊姊欠她錢才會過戶，新北地院認定周女過戶房產已經償還借款，判決母親敗訴。

黃姓母親對周姓女兒提告指出，女兒在2010年4月購買新北市三峽區6樓社區房產，因資金不足，向她借款300萬元，約定自隔年起，每年償還100萬元；但多年來女兒都沒有還錢，她去年7月寄出存證信函要求女兒7日內還錢，女兒還是置之不理，因此提告要求返還借款。

周姓女子證稱，當年她想要買900萬元的房子，但資金不足無法購買，是母親聽說後，主動表示願意贈送300萬元，援助她買房；因此她才向建商下訂，並向銀行貸款500萬元，加上本身的100萬與母親的300萬，買下房屋。2011年，母親突然說要取消贈與，要求她將房地產權一半交出。

周女表示，母親要求她將一半產權過戶給尚未結婚、也沒有小孩的妹妹，她沒有錢償還母親，因此在2011年12月以贈與為由，過戶房產一半給妹妹；她表示自己與妹妹並沒有借貸關係，不可能無端過戶一半房產，而房產一半至少價值450餘萬元，她已經沒有積欠母親任何金錢。

法官傳喚黃姓母親的其他女婿、女兒，證實2010年周女想要買房子、投資房地產，因差300萬元，在銀行工作的丈夫覺得算了，周女就向母親借款；當時黃母意思是借貸，而非贈與，在錢沒有還完前，房屋所有權狀要給黃母保管，當時周女都有同意，法官認定300萬元是借款而非贈與。

法官傳喚周女丈夫、女兒，則證稱當時黃母認為最小的女兒沒有地方住，而周女既然沒有錢可以還，就要求她將房子一半過戶給妹妹，當作是還錢。

但周女妹妹出庭卻辯稱2001年開始，姊姊經濟狀況就出了問題，姊姊家人買保險的錢都是她出的，2010年購買房子，房屋貸款也是她在繳納，所以到了2011年，姊姊說無法還錢，才把房屋過戶一半，當作擔保品。

法官詢問周女妹妹，既然幫姊姊出錢多年，有無計算姊姊到底積欠多少錢，周女聲稱沒有計算，只表示姊姊都有承諾會還錢，跟先生領到的100萬保險金也會還給她；法院認為妹妹所言難以採信，且不符常情，周女即使欠錢，僅需將房產以設定抵押權方式作為擔保，沒有必要將一半產權過戶。

法官認定，周女與黃姓母親雖然有消費借貸關係存在，但已依母親指示將房產一半產權過戶給妹妹，作為清償借款；考量房地產市場，周女2010年以900萬元購買房地產，之後市場價格有增無減，迄今價值更達到1478萬元，認定周女已還款逾300萬元，黃母請求為無理由，應予駁回。

周姓女子向黃姓母親借款300萬元購買房產，並將房屋一半產權過戶給妹妹當作還錢，黃...
周姓女子向黃姓母親借款300萬元購買房產，並將房屋一半產權過戶給妹妹當作還錢，黃母卻又聲稱周女沒有還錢，提告求償，新北地院判決母親敗訴。記者袁志豪／攝影
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