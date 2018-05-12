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女會計吞公款2百多萬 老闆要她簽「性愛契約」陪睡

2018-05-12 13:25聯合報 記者袁志豪╱即時報導

張姓機電工程公司負責人發現20多歲、還在唸夜校的女會計侵占公款200餘萬，竟表示可以不用償還，但必須當他的小三，逼迫簽下「性愛契約切結書」，要求每周安排時間發生性行為，並透過Line傳送「要享受過程，才能一起高潮」等淫穢字眼；女會計被迫發生5次性行為後，不堪折磨，向警方自首侵占公司款項，並對張提告，新北地院昨天依業務侵占罪將女會計判刑6月，張則依利用權勢性交罪審理中。

起訴指出，新北市59歲張姓機電工程公司負責人2016年10月查帳時，發現20多歲女會計竟從2015年11月起就侵占公司繳交水電費、或要支付給生意夥伴的款項共205萬餘元，拿去購買精品、名牌包；張找女生到辦公室，表示有兩個選擇，一個是「當小三，發生性關係」，一個是「告訴家人、男友、學校並提告侵占」。

女會計無法決定，張見她遲遲不回覆，透過Line表示即將提告，「要把案子送去法院了」；女會計無奈選擇「當小三」，自2016年11月起跟張到汽車旅館發生性行為，至去年1月為止，共計5次。張還傳送「要享受過程，才能一起高潮」等訊息，逼女會計簽下「性愛契約切結書」，約定每周陪睡，否則須付2至3倍懲罰性賠償金。

女會計不堪精神折磨，前往新北市警板橋分局自首業務侵占，並控告張妨害性自主。偵訊時，張辯稱雙方是你情我願，因有Line等對話紀錄為證，檢察官不予採信，認定張犯行明確，依法起訴，另依侵占罪起訴女會計，但考量她屬自首，請法院減輕其刑。

法院審理時，考量女會計始終認罪，且已歸還近60萬元，輕判她6月徒刑，可易科罰金18萬元，另須追繳不法所得146萬餘元；至於張涉案部分，仍由法院審理中。

張姓機電工程公司負責人發現20多歲、還在唸夜校的女會計侵占公款200餘萬，竟表示...
張姓機電工程公司負責人發現20多歲、還在唸夜校的女會計侵占公款200餘萬，竟表示可以不用償還，但必須當他的小三，還逼迫簽下「性愛契約切結書」。示意圖／Ingimage
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