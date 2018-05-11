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榮化前董事長李謀偉判4年 委請律師提上訴

2018-05-11 17:22聯合報系攝影中心 記者徐兆玄╱即時報導

高雄地院今天一審宣判高雄氣爆案，判決榮化公司前董事長李謀偉4年有期徒刑。李長榮化工今天舉行記者會，由律師陳玲玉出面代表李長榮化工及前董事長李謀偉發表聲明稿。陳玲玉在記者會中強調，李謀偉身為企業負責人，並未負責石化管線之維運，法院判決4年有期徒刑，李謀偉只能選擇繼續上訴。

律師陳玲玉表示李謀偉身為企業負責人，並未負責石化管線之維運。記者徐兆玄／攝影
律師陳玲玉表示李謀偉身為企業負責人，並未負責石化管線之維運。記者徐兆玄／攝影
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律師陳玲玉出面代表李長榮化工及前董事長李謀偉發表聲明稿。記者徐兆玄／攝影
律師陳玲玉出面代表李長榮化工及前董事長李謀偉發表聲明稿。記者徐兆玄／攝影
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長榮氣爆石化管線
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