親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

台灣民政府吸金近3億 秘書長等7人移送桃園地檢署複訊

2018-05-11 02:14聯合報 記者許政榆╱即時報導

吸金3億遭形容「政治老鼠會」！台灣民政府涉及賣身分證、車牌和旅行證等，桃園地檢署昨天中午搜索民政府、拘提秘書長林志昇等7人，初估吸金至少3億元，並在林家查扣1億3千多萬元現金，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，桃園市調查處漏夜偵訊後，今凌晨1點30分左右移送桃園地檢署複訊。

檢方調查，台灣民政府從101年起，虛構美國軍事政府授權台灣民政府發行台灣民政府身分證，每張1000元，車牌行照6000元、旅行證6000元，另可集資50萬元印旅行證分紅。

另外，台灣民政府以日後可能接收台灣，開課培訓「政務官」，套裝課程2萬4千元，還可以每節2千元加課，日後一旦接管，可優先派任400多名政務官，同時已向美國提起接管台灣政府的訴訟，對支持者吸金，每捐1元，等接管後可領回1美元，投報率30倍。檢調形容和民間多層次傳銷術類似，如同「政治老鼠會」。

桃園地檢署陸續蒐證後，今天由主任檢察官朱立豪率隊搜索台灣民政府中央會館、林志昇住處等7個地點，在林的豪宅壁櫃搜出1億3千萬，錢、項鍊、珠寶幾乎將整個衣櫃塞滿，另查出林妻帳戶有台幣600萬元和52萬美元、4間房子和1筆土地，身價不凡。檢方還搜出會員名冊及長短鎮暴槍9把。確認領取台灣民政府身分證的有3萬6千人。

檢方拘提秘書長林志昇、林妻林梓安及總理大臣蔡財源、財務大臣葉碧蓮、許義明、台南州秘書吳麗香及會館所有人游象敬等7名幹部，因涉案事證龐雜，市調處漏夜偵訊，今凌晨將7人移送桃園地檢署複訊。

台灣民政府涉及賣身分證、車牌和旅行證等，桃園地檢署搜索民政府、拘提秘書長林志昇（...
台灣民政府涉及賣身分證、車牌和旅行證等，桃園地檢署搜索民政府、拘提秘書長林志昇（中）等7人，初估吸金至少3億元，桃園市調查處偵訊後，移送地檢署複訊。記者許政榆／攝影
分享
台灣民政府涉及賣身分證、車牌和旅行證等，桃園地檢署搜索民政府、拘提秘書長林志昇（...
台灣民政府涉及賣身分證、車牌和旅行證等，桃園地檢署搜索民政府、拘提秘書長林志昇（前中）、林妻林梓安（後中）等7人，初估吸金至少3億元，桃園市調查處偵訊後，移送地檢署複訊。記者許政榆／攝影
分享

台灣民政府林志昇吸金
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

北韓油煤案 FBI查張永源 派探員密訪台

2018-05-11 00:58

震災奪4命 為了慰問金 親家上法院

2018-05-11 00:58

教養院院長夫婦 涉侵占物資被起訴

2018-05-11 00:58

土庫國中博士校長 涉貪收押禁見

2018-05-11 00:58

美麗華球場 勞動部判資方打壓工會

2018-05-11 00:12

留未成年深夜消費 頭份KTV停業2天

2018-05-10 23:03

八百壯士等5人遭函送法辦 吳斯懷：問心無愧！

2018-05-10 22:54

台灣民政府吸金術 被形容如「政治老鼠會」

2018-05-10 21:29

高雄酒駕釀追撞車禍 3人輕傷

2018-05-10 21:27

台灣民政府吸金逾3億 秘書長家中現金堆積如山

2018-05-10 20:18

八百壯士風波 北市警：要求陳抗群眾不得蒙面

2018-05-10 19:23

壞水溝蓋害女割傷腿 法官判政府要賠除疤費

2018-05-10 18:58

不甘被諷「不值3萬元」 側乳妹告網友公然侮辱

2018-05-10 18:56

白河公墓納骨塔傳收賄弊案 前管理員3萬元交保　

2018-05-10 18:53

貨車司機翹班回家途中車禍 卻告老闆夫妻稱沒換輪

2018-05-10 18:23

屏東市區充斥夾娃娃機 6名機台主違規遭警函送

2018-05-10 17:40

妻罵髒話男踹人 法官不判離

2018-05-10 17:25

小開砸錢追女大生落空 女：他小氣、管太多

2018-05-10 17:16

教養院負責人夫婦變賣愛心物資 不法所得逾600萬被起訴

2018-05-10 17:09

明德外役監合作社爆弊案 南檢：案件還在偵辦中 　

2018-05-10 16:48

海陸兩棲部隊勇猛壯兵 沒去教召變成通緝犯

2018-05-10 16:02

中州科大學董事長夫婦涉弊案 繳回不法所得1500萬

2018-05-10 16:01

帶67元要請客歡唱2小時 詐欺判刑

2018-05-10 15:42

36萬筆個資外洩顧客遭詐求償 雄獅旅行社：沒因果關係

2018-05-10 14:45

婚宴蟑螂母遭控持刀恐嚇鄰居 被害人嘆麻煩撤告

2018-05-10 13:33

運將酒駕自撞安全島 裝傻卸責推給兒子

2018-05-10 12:18

體罰學生影響聲譽結束營業 補習班向教師求償100萬

2018-05-10 12:07

索2.3億判無罪掀波 高院指士院誤解法律

2018-05-10 11:26

台灣民政府賣身分證車牌被檢舉詐欺 檢調搜索

2018-05-10 11:26

土庫國中校長涉受招待喝花酒 貪汙罪收押

2018-05-10 11:03

汐止課員收賄案 13年改判無罪

2018-05-10 00:22

邱毅「爆錯料」改判無罪 鄭秀玲：令人遺憾

2018-05-09 22:30

公務員收賄4000萬改判無罪 檢察官：判決標新立異

2018-05-09 20:54
看更多

熱門文章

台灣民政府吸金逾3億 秘書長家中現金堆積如山

2018-05-10 20:18

父女吵架傳紙條「買早餐」示好 爸卻會錯意釀笑話

2018-05-10 10:53

台灣民政府賣身分證車牌被檢舉詐欺 檢調搜索

2018-05-10 11:26

訂200便當後棄單稱「已訂別家」 業者傻眼：菜已備好

2018-05-10 11:55

土庫國中校長涉受招待喝花酒 貪汙罪收押

2018-05-10 11:03

開單反被誣告、執法被諷是狗…員警終於開吉了！

2018-05-10 10:00

超惡劣！社工訪談虐兒家屬 竟被打到斷牙

2018-05-10 20:22

假裝要用手機的手電筒 偷按錄影鍵拍下性愛過程

2018-05-10 18:06

最慘員工旅遊！到達景點通通「今日公休」

2018-05-10 22:29

台灣民政府吸金術 被形容如「政治老鼠會」

2018-05-10 21:29

不甘被諷「不值3萬元」 側乳妹告網友公然侮辱

2018-05-10 18:56

阿伯瘋寶可夢 單車裝六台手機掃街抓怪

2018-05-10 14:54

海陸兩棲部隊勇猛壯兵 沒去教召變成通緝犯

2018-05-10 16:02

台大社工系教授倒臥宿舍 疑因病猝死

2018-05-10 03:47

教養院負責人夫婦變賣愛心物資 不法所得逾600萬被起訴

2018-05-10 17:09

前四海幫中常委涉性侵 四海高層下令逐出幫會

2018-05-10 21:02

影／鐵製車擋有效攔阻 山老鼠盜伐贓木運不出去

2018-05-10 17:27

19年前SOGO槍擊案成植物人 父母年邁 莊嘉慧入住機構

2018-05-10 23:52

男吸毒助「性」過量 酒店妹竟嘴餵符水害死他

2018-05-10 14:46

屏東市區充斥夾娃娃機 6名機台主違規遭警函送

2018-05-10 17:40

電梯內遭同事強吻臉頰 報警後主管竟逼她自行離職

2018-05-10 11:36

臉書即時通露餡 黑槍走私案追往竹聯幫

2018-05-10 19:20

影／男子心肌梗塞不自知 巧遇警盤查及時送醫救回

2018-05-10 16:07

台大生偷拍女生如廁被訴 11段影片找到3名被害人

2018-05-10 14:57

影／警消頻傳傷亡 南投調高警察、消防超勤津貼

2018-05-10 12:44

貨車司機翹班回家途中車禍 卻告老闆夫妻稱沒換輪

2018-05-10 18:23

頭份KTV深夜容留少年遭停業 苗栗第二起

2018-05-10 15:41

機車大燈沒亮 警好心攔車提醒帥哥卻意外「中獎」

2018-05-10 14:00

正妹控訴遭2男輪流性侵 判決結果還男子清白

2018-05-10 23:45

台灣學生開車撞人還溜走 德國教練見義勇為追上去

2018-05-10 16:33

婚宴蟑螂母遭控持刀恐嚇鄰居 被害人嘆麻煩撤告

2018-05-10 13:33

小開砸錢追女大生落空 女：他小氣、管太多

2018-05-10 17:16

影／酒店前深夜爆衝突 雙方燃信號彈開鎮暴槍

2018-05-10 12:10

走私109把槍嫌犯押回台 這回無法「隻守遮天」

2018-05-10 20:36

八百壯士等5人遭函送法辦 吳斯懷：問心無愧！

2018-05-10 22:54

中州科大學董事長夫婦涉弊案 繳回不法所得1500萬

2018-05-10 16:01

小港銀樓老闆以父之名 再捐救護車

2018-05-10 20:12

109支黑槍走私案 從新加坡押回2嫌

2018-05-10 16:03

索2.3億判無罪掀波 高院指士院誤解法律

2018-05-10 11:26

嘉市調查站換新血 副局長：辦案無空窗期

2018-05-10 16:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top