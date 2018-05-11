台灣民政府吸金近3億 秘書長等7人移送桃園地檢署複訊

2018-05-11 02:14 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



吸金3億遭形容「政治老鼠會」！台灣民政府涉及賣身分證、車牌和旅行證等，桃園地檢署昨天中午搜索民政府、拘提秘書長林志昇等7人，初估吸金至少3億元，並在林家查扣1億3千多萬元現金，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，桃園市調查處漏夜偵訊後，今凌晨1點30分左右移送桃園地檢署複訊。

檢方調查，台灣民政府從101年起，虛構美國軍事政府授權台灣民政府發行台灣民政府身分證，每張1000元，車牌行照6000元、旅行證6000元，另可集資50萬元印旅行證分紅。

另外，台灣民政府以日後可能接收台灣，開課培訓「政務官」，套裝課程2萬4千元，還可以每節2千元加課，日後一旦接管，可優先派任400多名政務官，同時已向美國提起接管台灣政府的訴訟，對支持者吸金，每捐1元，等接管後可領回1美元，投報率30倍。檢調形容和民間多層次傳銷術類似，如同「政治老鼠會」。

桃園地檢署陸續蒐證後，今天由主任檢察官朱立豪率隊搜索台灣民政府中央會館、林志昇住處等7個地點，在林的豪宅壁櫃搜出1億3千萬，錢、項鍊、珠寶幾乎將整個衣櫃塞滿，另查出林妻帳戶有台幣600萬元和52萬美元、4間房子和1筆土地，身價不凡。檢方還搜出會員名冊及長短鎮暴槍9把。確認領取台灣民政府身分證的有3萬6千人。

檢方拘提秘書長林志昇、林妻林梓安及總理大臣蔡財源、財務大臣葉碧蓮、許義明、台南州秘書吳麗香及會館所有人游象敬等7名幹部，因涉案事證龐雜，市調處漏夜偵訊，今凌晨將7人移送桃園地檢署複訊。