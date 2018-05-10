八百壯士等5人遭函送法辦 吳斯懷：問心無愧！

2018-05-10 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



八百壯士副指揮官吳斯懷因4月25日群眾衝撞立法院釀流血衝突，中正一分局今日第三度傳喚到案，將依集遊法、刑法153條、妨害公務等罪嫌函送5人。下午吳斯懷在上百名袍澤陪同下至中正一分局到案說明，他說是為了數十萬袍澤而努力，「問心無愧」。

警方經過濾蒐證畫面，今天第三度通知吳斯懷、八百壯士發言人王忠義、退役上校曹維琪、藍天行動聯盟成員王寶芸、南部抗暴聯盟總指揮黃冬輝等5人到案說明。

中正一分局長廖材禎25日在立法院大門對吳斯懷、曹維琪、黃冬輝等人舉牌多次且命令解散，但群眾仍持續在立院大門僵持，今日警方依照違法集會遊行法將3人函送法辦。

吳斯懷在兩名律師陪同進入警局製作筆錄，吳否認煽動群眾。他應訊後離開分局表示，可以確定一件事，「就是問心無愧，我是為了幾十萬退伍袍澤而努力」。

曹維琪也採取同樣說法，「這是合法的集會，不希望警方衝進群眾之間，並非煽動群眾」。王寶芸也供稱，站在宣傳車上講話激動，否認煽動。警方訊後依涉嫌刑法153條「煽惑他人犯罪」將3人函送法辦。

王忠義則供稱，當日下午3時許已進入立法院遭保護管束，遭依妨害公務送辦。黃冬輝則是除了違法集遊法，再因攀爬警方設立的阻材，站在立法院圍牆涉妨害公務遭送辦。