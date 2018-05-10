台灣民政府吸金逾3億 秘書長家中現金堆積如山

2018-05-10 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 呂開瑞 ╱即時報導



台灣民政府涉及賣身分證、車牌和旅行證等，桃園地檢署搜索民政府、拘提秘書長林志昇等7人，初估吸金至少3億元，並在林家查扣1億3千多萬元現金，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌偵辦中。

檢方調查，台灣民政府從101年起，虛構美國軍事政府授權台灣民政府發行台灣民政府身分證，每張1000元，車牌行照6000元、旅行證6000元，另可集資50萬元印旅行證分紅。

另外，台灣民政府以日後可能接收台灣，開課培訓「政務官」，套裝課程2萬4千元，還可以每節2千元加課，日後一旦接管，可優先派任400多名政務官，同時已向美國提起接管台灣政府的訴訟，對支持者吸金，每捐1元，等接管後可領回美金1元，投報率30倍。

桃園地檢署陸續蒐證後，今天由主任檢察官朱立豪率隊搜索台灣民政府中央會館、林志昇住處等7個地點，在林的豪宅壁櫃搜出1億3千萬，這些錢堆滿壁櫃，還有項鍊珠寶，另查出林妻帳戶有600萬元台幣和美金52萬元、4間房子和1筆土地，檢方還搜出會員名冊及長短鎮暴槍9把。確認領取台灣民政府身分證的有3萬6千人。