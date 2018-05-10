親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

川金會地點出爐！ 韓聯社：6月13日新加坡舉行

台灣民政府吸金逾3億 秘書長家中現金堆積如山

2018-05-10 20:18聯合報 記者呂開瑞╱即時報導

台灣民政府涉及賣身分證、車牌和旅行證等，桃園地檢署搜索民政府、拘提秘書長林志昇等7人，初估吸金至少3億元，並在林家查扣1億3千多萬元現金，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌偵辦中。

檢方調查，台灣民政府從101年起，虛構美國軍事政府授權台灣民政府發行台灣民政府身分證，每張1000元，車牌行照6000元、旅行證6000元，另可集資50萬元印旅行證分紅。

另外，台灣民政府以日後可能接收台灣，開課培訓「政務官」，套裝課程2萬4千元，還可以每節2千元加課，日後一旦接管，可優先派任400多名政務官，同時已向美國提起接管台灣政府的訴訟，對支持者吸金，每捐1元，等接管後可領回美金1元，投報率30倍。

桃園地檢署陸續蒐證後，今天由主任檢察官朱立豪率隊搜索台灣民政府中央會館、林志昇住處等7個地點，在林的豪宅壁櫃搜出1億3千萬，這些錢堆滿壁櫃，還有項鍊珠寶，另查出林妻帳戶有600萬元台幣和美金52萬元、4間房子和1筆土地，檢方還搜出會員名冊及長短鎮暴槍9把。確認領取台灣民政府身分證的有3萬6千人。

檢方拘提秘書長林志昇、林妻林梓安及總理大臣蔡財源、財務大臣葉碧蓮、許義明、台南州秘書吳麗香及會僅所有人游象敬等7名幹部，因涉案事證龐雜，檢調漏夜偵訊中。

台灣民政府涉吸金逾3億元，檢方今天率隊搜索。許政榆／攝影
台灣民政府涉吸金逾3億元，檢方今天率隊搜索。許政榆／攝影
分享

台灣民政府林志昇身分證
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

不甘被諷「不值3萬元」 側乳妹告網友公然侮辱

2018-05-10 18:56

海陸兩棲部隊勇猛壯兵 沒去教召變成通緝犯

2018-05-10 16:02

教養院負責人夫婦變賣愛心物資 不法所得逾600萬被起訴

2018-05-10 17:09

婚宴蟑螂母遭控持刀恐嚇鄰居 被害人嘆麻煩撤告

2018-05-10 13:33

八百壯士風波 北市警：要求陳抗群眾不得蒙面

2018-05-10 19:23

壞水溝蓋害女割傷腿 法官判政府要賠除疤費

2018-05-10 18:58

白河公墓納骨塔傳收賄弊案 前管理員3萬元交保　

2018-05-10 18:53

貨車司機翹班回家途中車禍 卻告老闆夫妻稱沒換輪

2018-05-10 18:23

屏東市區充斥夾娃娃機 6名機台主違規遭警函送

2018-05-10 17:40

妻罵髒話男踹人 法官不判離

2018-05-10 17:25

小開砸錢追女大生落空 女：他小氣、管太多

2018-05-10 17:16

明德外役監合作社爆弊案 南檢：案件還在偵辦中 　

2018-05-10 16:48

中州科大學董事長夫婦涉弊案 繳回不法所得1500萬

2018-05-10 16:01

帶67元要請客歡唱2小時 詐欺判刑

2018-05-10 15:42

36萬筆個資外洩顧客遭詐求償 雄獅旅行社：沒因果關係

2018-05-10 14:45

運將酒駕自撞安全島 裝傻卸責推給兒子

2018-05-10 12:18

體罰學生影響聲譽結束營業 補習班向教師求償100萬

2018-05-10 12:07

索2.3億判無罪掀波 高院指士院誤解法律

2018-05-10 11:26

台灣民政府賣身分證車牌被檢舉詐欺 檢調搜索

2018-05-10 11:26

土庫國中校長涉受招待喝花酒 貪汙罪收押

2018-05-10 11:03

汐止課員收賄案 13年改判無罪

2018-05-10 00:22

邱毅「爆錯料」改判無罪 鄭秀玲：令人遺憾

2018-05-09 22:30

公務員收賄4000萬改判無罪 檢察官：判決標新立異

2018-05-09 20:54

賄選認定難辦？三節送禮 檢察官：難抓

2018-05-09 20:07

見女臉友起色心 醉後強抱入廁性侵

2018-05-09 20:01

常虐妻 懺悔文拿到土地廟「見證」也無效

2018-05-09 18:44

遭控招待健檢詐領健保費 名醫江守山：醫院懷恨在心

2018-05-09 18:41

順手牽羊惡習不改 坐牢還得強制工作

2018-05-09 17:30

參加太陽花沒空養狗 男子不登記植晶片挨罰敗訴

2018-05-09 17:14

「叫車通」門市無預警關門 至少欠數十名司機車資

2018-05-09 16:45

「有錢包養小三沒錢還」 討債的不爽罰他裸奔

2018-05-09 16:31

被後車遠光燈激怒急煞擋車 代價1萬8

2018-05-09 16:03

南北6縣市通緝 狂賊逃亡年餘栽在吃冰警佐手下

2018-05-09 15:18
看更多

熱門文章

父女吵架傳紙條「買早餐」示好 爸卻會錯意釀笑話

2018-05-10 10:53

台大教授猝死宿舍！疑心肌梗塞離世

2018-05-09 21:52

訂200便當後棄單稱「已訂別家」 業者傻眼：菜已備好

2018-05-10 11:55

土庫國中校長涉受招待喝花酒 貪汙罪收押

2018-05-10 11:03

媒介學生、富商性交易 女教官判3年半

2018-05-09 23:56

開單反被誣告、執法被諷是狗…員警終於開吉了！

2018-05-10 10:00

台灣民政府賣身分證車牌被檢舉詐欺 檢調搜索

2018-05-10 11:26

公務員收賄4000萬改判無罪 檢察官：判決標新立異

2018-05-09 20:54

女教官當「媽媽桑」 媒介學生10萬元「賣初夜」

2018-05-09 22:58

台大社工系教授倒臥宿舍 疑因病猝死

2018-05-10 03:47

阿伯瘋寶可夢 單車裝六台手機掃街抓怪

2018-05-10 14:54

海陸兩棲部隊勇猛壯兵 沒去教召變成通緝犯

2018-05-10 16:02

汐止課員收賄案 13年改判無罪

2018-05-10 00:22

地基塌陷 滿載水泥車掉落3公尺深大洞

2018-05-09 22:29

「雞腿堡要去皮...」 餐飲業者揭露奧客行徑無極限

2018-05-09 21:58

不甘被諷「不值3萬元」 側乳妹告網友公然侮辱

2018-05-10 18:56

男大生約女店員到國小聊天趁機猥褻 不從還打巴掌

2018-05-09 23:00

邱毅「爆錯料」改判無罪 鄭秀玲：令人遺憾

2018-05-09 22:30

休旅車逆向追撞7車 吳姓老翁稱誤踩油門

2018-05-09 20:50

男吸毒助「性」過量 酒店妹竟嘴餵符水害死他

2018-05-10 14:46

電梯內遭同事強吻臉頰 報警後主管竟逼她自行離職

2018-05-10 11:36

河畔扔石頭 婚戒跟著飛 「怎麼跟老婆解釋」

2018-05-10 00:19

教養院負責人夫婦變賣愛心物資 不法所得逾600萬被起訴

2018-05-10 17:09

影／警消頻傳傷亡 南投調高警察、消防超勤津貼

2018-05-10 12:44

台大生偷拍女生如廁被訴 11段影片找到3名被害人

2018-05-10 14:57

影／男吃平價火鍋偷渡冷飲 網友批「乾脆帶水缸裝」

2018-05-08 15:31

假裝要用手機的手電筒 偷按錄影鍵拍下性愛過程

2018-05-10 18:06

機車大燈沒亮 警好心攔車提醒帥哥卻意外「中獎」

2018-05-10 14:00

婚宴蟑螂母遭控持刀恐嚇鄰居 被害人嘆麻煩撤告

2018-05-10 13:33

台灣學生開車撞人還溜走 德國教練見義勇為追上去

2018-05-10 16:33

索2.3億判無罪掀波 高院指士院誤解法律

2018-05-10 11:26

影／男子心肌梗塞不自知 巧遇警盤查及時送醫救回

2018-05-10 16:07

屏東市區充斥夾娃娃機 6名機台主違規遭警函送

2018-05-10 17:40

小開砸錢追女大生落空 女：他小氣、管太多

2018-05-10 17:16

109支黑槍走私案 從新加坡押回2嫌

2018-05-10 16:03

中州科大學董事長夫婦涉弊案 繳回不法所得1500萬

2018-05-10 16:01

台南大地震死者親屬為死亡慰問金 親家反目訴訟

2018-05-10 15:07

頭份KTV深夜容留少年遭停業 苗栗第二起

2018-05-10 15:41

影／8號球衣是你？撞人肇事逃逸別想賴

2018-05-10 09:50

「八百壯士」陸續到案 一個人來一個人走沒鼓譟！

2018-05-10 12:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top