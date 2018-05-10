教養院負責人夫婦變賣愛心物資 不法所得逾600萬被起訴

2018-05-10 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義縣嘉惠教養院長呂嘉來和妻子錢忠華從100年起將社會善心捐贈物資變賣，現金並未交給教養院的劉姓出納，中飽私囊，檢方調查發現，呂嘉來夫妻5年來不法所得超過600萬元，另外呂嘉來夫妻在中埔鄉開設便利超商，不過店長的薪資卻由教養院出，呂嘉來利用該便利商店變賣教養院的尿布等物品，嘉義地檢署今天依侵占等罪起訴呂嘉來夫妻。

呂嘉來夫婦變賣所得並未交給劉姓出納，而劉姓出納為了符合衛生福利部的評鑑，在104年時填寫不實物資使用完畢的資料，掩蓋物資被變賣的事實，劉姓出納到案後深表悔悟；嘉義地檢署今做出緩起訴處分，須繳納2萬元給公庫，緩刑1年。

檢方調查，呂嘉來夫婦從100年起，不定時指示院內員工將愛心白米載去台南市某碾米廠，以每公斤22至28元不等價格變賣，5年白米變賣不法所得約597萬元，103年起變本加厲，開始變賣罐頭、餅乾等乾貨，不法所得超過80萬元。