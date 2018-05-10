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日本小二女童被深夜電車撞上 調查後發現殘忍真相

前一批山老鼠被罰4333萬 這一批山老鼠偷更多

2018-05-10 11:09聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

雲林縣民周男等人，勾結越南逃逸外勞組成「山老鼠」集團，前年底兩度至和平區台八線東勢林管處管理的大甲溪事業區第6林班地，盜採珍貴林木扁柏3.84立方公尺，山價為345萬元，台中地檢署今天依違反森林法將周男及同夥共7人起訴，並請法官併科贓額10倍以上20倍以下罰金。

台中地檢署襄閱主任檢察官謝謂誠表示，「山老鼠」在和平區盜伐珍貴林木扁柏並非頭一樁，前年5月間有雲林縣民藍男等3人也在同地點盜採扁柏3.54立方公尺，被判刑1年1月至2年4月不等徒刑，並重罰11倍，併科罰金4333萬元。

周男等7人組成的山老鼠集團，與藍男等人組成的集團，犯案模式酷似，同樣租車作為犯罪交通工具、勾結逃逸外勞、行竊地點在和平區台八線、竊取森林物都是珍貴扁柏。

謝謂誠說，山老鼠盜採林木猖獗，嚴重侵害國家重要森林資源，因此森林法於2015年5月6日公布，同月8日增訂森林法第52條第2項規定，加重其刑至二分之一，併科贓額10倍以上20倍以下罰金。

謝謂誠強調，前案法官對藍男等3人裁罰11倍，併科贓額新台幣4333萬元，重罰以期遏阻盜採，而本案周男等人所盜伐的扁柏數量還多，檢方請法官併科贓額10以上20倍以下罰金。

起訴書指出，周男（31歲）等人共組山老鼠集團，前年12月9日指示賴男、劉男、洪男等人去租車，共同前往德基派出所附近，由賴男留在德基派出所附近把風，劉男、洪男駕車至和平區台八線63.5公里，由外勞以鏈鋸竊得扁柏2噸，即為2立方公尺，山價為180萬元。

賴男等人竊得扁柏後，載至斗六市石榴工業區交給周男，事後賴獲得5000元、劉獲3萬元、洪獲1萬元報酬，而周對外銷贓，分得25萬元報酬

同年12月14日，周男又與同夥賴、陳、黃等人，前往和平區台八線63.5公里處，由逃逸的越南外勞竊得珍貴扁柏17塊，材積為1.84立方公尺，山價為165萬6000元。

經警在梨山圓環設攔檢點查獲賴男、黃男等人，並於次日發現陳男棄置的自小客車，扣得扁柏17塊、電鋸、砍草刀、鐵撬等物。

雲林縣民周男等人，勾結越南逃逸外勞組成「山老鼠」集團，兩度至和平區台八線班地，盜...
雲林縣民周男等人，勾結越南逃逸外勞組成「山老鼠」集團，兩度至和平區台八線班地，盜採珍貴林木扁柏3.84立方公尺，山價為345萬元，台中地檢署今天依違反森林法將周男及同夥共7人起訴，並請法官併科贓額10倍以上20倍以下罰金。圖／本報資料照
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