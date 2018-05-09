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男大生約女店員到國小聊天趁機猥褻 不從還打巴掌

2018-05-09 23:00聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市一名男大生前年涉嫌性侵案件，橋頭地院判刑5年2月；去年又約超商女店員到校園聊天，竟對女店員強制猥褻，遭女店員拒絕後，男大生毆打女店員兩巴掌，還扣住她機車鑰匙不還，並威脅「妳不給我上，機車鑰匙不還你」，一審屏東地院依強制猥褻罪判刑1年、強制罪判刑3月，強制罪部分得易科罰金，上訴高雄高分院後仍維持一審原判。

橋頭地院判決指出，21歲男大生在2016年7月間，邀約前女友外出，回到租屋處，不顧前女友反對，徒手壓制前女友性侵得逞。兩個月後，男大生在交友網站認識女網友，邀約見面後，將女網友帶回租屋處，不顧女網友反抗指姦得逞。

判決指出，女網友後悔赴約，男大生竟以棉被毆打還辱罵髒話「你自己要出來的」，並用手機拍下女網友裸照，還恫稱要傳給女網友的男友，又持剪刀抵住脖子，毆打腹部後，再次性侵得逞。兩女事後分別提告，橋頭地院依妨害性自主罪判男大生處有期徒刑5年2月。

橋頭地院審理期間，男大生在2017年8月當兵休假，跟朋友到恆春某超商購物，男大生見女店員漂亮，以女店員名牌的本名在臉書搜尋加好友，傳訊給女店員，向女店員佯稱找不到住宿，請她下班後陪同找民宿。

女店員答應後騎機車與男大生碰面，再換手由男大生騎車載她到恆春國小聊天，沒想到在談話間男大生竟藉故摟抱女店員要求交往，女店員拒絕，竟遭男大生強行緊抱，還用手隔她褲子撫摸臀部，並試圖隔衣服解開內衣扣環、親吻女店員。

女店員閃躲逃離，男大生將她壓在牆壁打她2巴掌，女店員害怕大哭，跪地要求還來機車鑰匙，男大生脅迫「你要讓我上、我才要還你鑰匙」，又走到魚池邊作勢將鑰匙丟進魚池，女店員因母親來電趁機求救，其母到場後男大生仍不歸還鑰匙，直到警方抵達，將男大生逮捕。

屏東地檢署偵查時發現男大生另涉多起性侵案件，認為他再犯可能性高，去年9月向法院聲押獲准，檢方依強制性交未遂等罪起訴，但屏東地院一審用強制猥褻罪判刑1年、強制罪判刑3月得易科罰金，全案上訴後，高雄高分院仍維持一審屏東地院原判決，全案可再上訴。

男大生約超商女店員到校園聊天竟對女店員強制猥褻，女店員拒絕後，男大生毆打女店員兩...
男大生約超商女店員到校園聊天竟對女店員強制猥褻，女店員拒絕後，男大生毆打女店員兩巴掌，還扣住她機車鑰匙不還，並威脅「妳不給我上，機車鑰匙不還你」，一審屏東地院依強制猥褻罪判刑1年、強制罪判刑3月，強制罪部分得易科罰金，上訴高雄高分院後仍維持一審原判。圖／報系資料照
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