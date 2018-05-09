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司法院民調：半數以上民眾不想當國民法官

2018-05-09 21:26聯合報 記者王宏舜╱即時報導

司法院公布委託政大選舉研究中心做的民調，指82.6%、93.6%的一般民眾與網路族群支持由法官與參審民眾共同判案。記者會報喜卻沒報「憂」，同分民調中顯示七、八成的民眾認為法官定罪、量刑的想法「與社會多數人想法不一樣」，電訪民眾超過半數不想當國民法官、且不想當國民法官半數是因自認不懂法律等內容，則略而不提。

政大選研中心在去年底做電話訪問，採分層比例隨機抽樣訪問，完成廿歲以上1296份問卷，在95%信心水準下，抽樣誤差正負百分之二點七。另為彌補傳統電訪的限制，完成800份網路調查，加強了解年輕網路族群的意向。

電訪民調中，有53.4%的受訪者同意「民眾有能力參與審判」，網路民調部分達68.7%。在「法官在場民眾可以說出自己的想法嗎？」一題， 電訪中有72.7%的受訪者同意，網路民調有80.5%。針對「法官在場主導會主導最後的結果？還是讓民眾對案情更加了解？」電訪有56.5%的人贊成，網路民調高達71.5%贊成。

關鍵的「與法官共同決定？還是民眾？」 82.6%的電話受訪者希望與法官共同決定，網調部分更高達93.6%；僅有6%的受訪者認為應由民眾自行決定。

司法院表示對此結果「出乎意料」，並稱從民調顯示，國民法官制度是一個民眾能完全參與，並與法官深度交流的制度，是「台灣多數人的期待」，公布民調希望有助立法討論。

司法院雖公布這四項題目與結果，但在記者會上未提及的民調結果書中，卻有更多問題值得注意。其中，72.1％一般民眾、79.2％網路族群同意「法官判案的結果經常與社會多數人的想法不一樣」。換句話說，法院的判決，不管是在認定「有沒有罪」與「要判多久」這些問題上，法官與多數民眾的想法，可說是雲泥異路。

此外，民調顯示，超過一半的受電訪民眾不願意擔任國民法官，只有47.4％表示願意；網路族群雖有 76.6％表示願意任國民法官，但半數以上認為身分應保密。

受訪者不願擔任國民法官原因，近半數一般民眾或網路族群的理由都是：「專業（法律）知識不夠、不懂法律」。

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