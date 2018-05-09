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「叫車通」門市無預警關門 至少欠數十名司機車資

2018-05-09 16:45聯合報 記者翁浩然╱即時報導

台北市議員張茂楠日前接獲計程車司機投訴，稱加入互動網數位科技公司所推岀「hello Taxi叫車通」手機app叫車平台，但乘客以電子方式支付的車資，公司近期卻積欠不給，連原本能臨櫃領現金的公司門市也在5月2日無預警關門，導致追討車資無門。公運處表示，該公司無故停業，若本周末未能改善，14日將先依「公路法」開罰3萬，後續將請法務局協助聯繫金管會等單位凍結該公司帳戶。

張茂楠表示，互動網公司（叫車通公司）本月起陸續沒把乘客透過叫車APP收付的款項支付給加入平台的司機，受害司機累積至今已有50人，人數持續增加中，並串聯集結成立自救會，這些司機分別被公司積欠3000多元到8萬多元不等的車資，預估受害金額將達數百萬。

今天張茂楠也陪同受害司機集結在叫車通於博愛路的門市抗議，大喊「hello Taxi 拿錢來」，但門市大門深鎖，網式鐵捲門也已拉下，大門還張貼「門市將至大股東上市公司『盤儀科技』進行內部調整會議」，解釋關門理由。記者事後致電叫車通於衡陽路的總公司，同樣也無人接聽。

受害司機林天賜表示，他是每個月結算車資，叫車通公司積欠他3月26日至今的車資，金額有8萬多元；謝先生說，勞動節假日後，發現公司未匯款，2日到門市想直接臨櫃結算取款，卻發現根本沒開門，魏祥吉則說，他習慣每周結算車資，2日到門市也碰壁，公司還欠他3000多元。

公運處表示，App叫車平台服務依中央規定最低服務車輛數需達150，叫車通過去則宣稱叫車平台有6000輛計程車在使用，但實際車輛數卻難以確定；由於該公司無預警停止營業違反「公路法」，7日已寄發雙掛號通知公司與股東最晚11日要改善，否則14日將先依「公路法」開罰3萬元，若仍未見改善處理，將加重處罰到9萬元甚至撤銷營運許可，現也同步請法務局協助聯繫金管會等單位凍結該公司帳戶。

被點名的股東、盤儀科技公司則表示，公司只是投資者之一，未參與叫車通公司的業務、決策，但日前叫車通公司的董事長（負責人）無預警辭職，也沒向股東交待公司現況，現又突然關閉停止營業，造成債務糾紛，現已透過律師要求叫車通負責人、經營者出面說明處理。

互動網數位科技公司所推岀「hello Taxi叫車通」手機app叫車平台，今被北...
互動網數位科技公司所推岀「hello Taxi叫車通」手機app叫車平台，今被北市議員張茂楠陪同多名司機，指控無預警關門、欠車資未給。記者翁浩然／攝影
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互動網數位科技公司所推岀「hello Taxi叫車通」手機app叫車平台，今被北...
互動網數位科技公司所推岀「hello Taxi叫車通」手機app叫車平台，今被北市議員張茂楠陪同多名司機，指控無預警關門、欠車資未給。記者翁浩然／攝影
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