南投縣議員曾振炎涉詐領助理費 南投地檢署今天起訴

2018-05-09 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投地檢署獲報南投縣議員曾振炎涉嫌詐領助理費，今年3月搜索曾振炎服務處帶回帳務資料，經過調查，檢方認為曾振炎和妻子等5人涉嫌詐領助理費199萬多元，今天將5人提起公訴。

曾振炎得知被依貪汙治罪條例起訴相當錯愕，但僅強調，一切都是「誤會、冤枉」，他相信法官會調查清楚，還他清白。

南投地檢署接獲線索，指曾振炎涉嫌詐領助理費，由檢察官葉清財指揮調查局南投縣調查站偵辦，3月13日持搜索票前往曾振炎住家兼服務處搜索，帶回相關金流帳務資料，並傳喚曾振炎夫妻及證人共17人到案。經葉清財、張鈞翔、黃慧倫檢察官訊問後，認犯罪嫌疑重大，諭知曾振炎交保60萬元、侯姓妻子交保30萬元。