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南投縣議員曾振炎涉詐領助理費 南投地檢署今天起訴

2018-05-09 13:56聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投地檢署獲報南投縣議員曾振炎涉嫌詐領助理費，今年3月搜索曾振炎服務處帶回帳務資料，經過調查，檢方認為曾振炎和妻子等5人涉嫌詐領助理費199萬多元，今天將5人提起公訴。

曾振炎得知被依貪汙治罪條例起訴相當錯愕，但僅強調，一切都是「誤會、冤枉」，他相信法官會調查清楚，還他清白。

南投地檢署接獲線索，指曾振炎涉嫌詐領助理費，由檢察官葉清財指揮調查局南投縣調查站偵辦，3月13日持搜索票前往曾振炎住家兼服務處搜索，帶回相關金流帳務資料，並傳喚曾振炎夫妻及證人共17人到案。經葉清財、張鈞翔、黃慧倫檢察官訊問後，認犯罪嫌疑重大，諭知曾振炎交保60萬元、侯姓妻子交保30萬元。

檢方今天偵結，認為曾振炎以曾姓男子等3人名義，虛報擔任公費助理並不實投保勞工及全民健康保險，自103年12月起至107年2月止，向南投縣議會詐領助理費後由曾妻侯女提領花用，曾姓議員及侯女共同涉犯刑法第214條使公務員登載不實罪嫌及違反貪汙治罪條例第5條利用職務上之機會詐取財物罪嫌，曾姓男子等3人則涉有使公務員登載不實罪嫌及幫助利用職務機會詐取財物罪嫌。檢察官除將5人提起公訴，並向法院聲請沒收不法所得共計199萬5967元。

南投縣議員曾振炎因涉嫌詐領助理費，今天遭南投地檢署提起公訴。圖／本報資料照片
南投縣議員曾振炎因涉嫌詐領助理費，今天遭南投地檢署提起公訴。圖／本報資料照片
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