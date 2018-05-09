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台大政治系畢業當兵遭營釘射中 求償基準月薪27K計算

2018-05-09 12:24聯合報 記者王宏舜╱即時報導

台大政治系畢業的陳姓男子在陸軍特種作戰指揮部服役，2014年他在武漢營區操場進行操課訓練時，因1只重1公斤的營釘遺留在草地上，同連的李姓上兵開割草車除草，將營釘掃飛射出，陳慘遭擊中，強大的飛射力造成他右側脛、腓骨骨折，至今仍留後遺症。陳提國家賠償，桃園地院僅判准18萬9117元，他不服上訴，高等法院判陸軍共應給付57萬6901元確定。

陳姓男子熱愛運動，在台大念書期間多次參加體育競賽並得獎。陳2014年2月18日入伍，11月4 日上午11點在桃園龍潭武漢營區操課時，因鄰近的操場草地上遺留近1公斤重的營釘，弟兄在除草時，營釘被掃飛，射中他右小腿。陳送醫治療，因短期間無法復原，只能辦停役。但陳至今右小腿部足趾伸肌肌肉仍膨出、活動受限，仍需治療。

陳認為，這只營釘是架設營指揮所帳棚所使用，負責架設、收拾營指揮所帳棚的營區士兵未確實點收，才讓營釘遺落，應符合國賠條件。操課時的主官們，對於除草車在鄰近士兵操課處除草，可能使草地上的異物飛射而造成人員傷害，應該能預見卻還令士兵除草、操課，有「公務員執行職務而有過失」情形，而武漢營區也有管理責任，有賠償義務。

高院指出，陸軍司令部所屬的公務員有過失，才造成陳姓男子受傷，應依國家賠償法、民法侵權行為的法律關係負賠償責任。除了醫療費用和就診的交通費外，減少的勞動能力也應賠償。

高院依照勞動部調查的2014年7月大學學歷初任人員薪資，為2萬7193元，以此作為計算勞動能力的減損薪資標準，再依霍夫曼計算法計算自陳2015年2月1日恢復工作時起至65歲退休日止，勞動能力減損應為58萬372元，但陳這部分只請求34萬4560元，有理由。

另外再依陳的學歷、收入、經濟狀況、受傷程度及影響，和陸軍司令部的過失衡量，高院認為精神慰撫金15萬為合理範圍。

在陸軍特種作戰指揮部服役的陳姓男子遭營釘射中，請求國家賠償，高等法院判陸軍司令部...
在陸軍特種作戰指揮部服役的陳姓男子遭營釘射中，請求國家賠償，高等法院判陸軍司令部須賠償57萬6901元確定。示意圖／報系資料照
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