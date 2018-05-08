穿內褲有露肚 IG秀小三辣照姦情被抓包

2018-05-08 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



洪姓男子是有婦之夫，卻與小三發生婚外情還生下一女，還沒與妻離婚就大剌剌的在社群軟體貼出小三懷孕照片，還寫下「感謝很多人的關心，不管是真心還是假意、反正我女兒目前最大、其餘人我也懶得管」等語，台中地院法官依通姦罪判洪6月徒刑，小三許姓女子相姦罪4月徒刑，得易科罰金。

洪姓男子曾在2015年間與許姓女子發生2次性交，洪妻提告，當時許姓女子聲稱期間不知道洪已婚，因此她判無罪，洪姓夫妻2017年9月19日經法院調解離婚。

洪與許不管旁人眼光，姦情被發現仍持續交往，洪在2017年5月5日IG上張貼自己與身著孕婦裝的小三合照及「等事情處理好、我就會正式來娶妳了喔」等文字，又曾張貼許姓女子著上衣及內褲在房間內打掃照片與露出孕肚照，加註「母親節在工作中度過的話會不會很想殺我，親愛的妳永遠是我最理想的情人，是最美身材最好的媽媽」等文字。

許姓女子的女兒在2017年5月17日出生，洪姓男子在嬰兒室檢查報告及同意書中填載與新生兒關係為「父女」。但兩人否認姦情，洪說，他與許在2016年12月分手，對她心懷愧疚，才將她被所生的女兒當成自己女兒；許也辯稱，女兒並非與被告洪志良所生，並未與他相姦。