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周泓旭獲釋想媽媽 苦笑：還沒重獲自由就被包圍

2018-05-08 13:00聯合報 記者王宏舜╱即時報導

陸生周泓旭被控受中共「台灣民主自治同盟」託付，來台接觸外交部公務員並收集情資，台灣高等法院認為兩岸在國際尚屬敵對狀態，周嚴重影響國安，駁回他和檢方上訴，仍依違反國安法判刑1年2月徒刑。因羈押日折抵刑期今天屆滿，高院裁定停止羈押。周泓旭重獲自由，面露微笑，但被問到是否擔心檢方繼續偵辦、聲押時，他俏皮地在嘴巴上比「拉拉鍊」的動作示意，不多言。

高院合議庭今開訊問庭，評議後決定停止羈押，限制出境、限制住居並責付辯護人，且每日下午5時前至六張犁派出所報到。本案的被告及檢察官均提上訴。

今天中午12點12分時，周泓旭從候保室走進法警室，接著重獲自由，看到大批媒體守候，他還揮手致意。

周泓旭說，已請律師提起上訴，他一定會爭取自己的清白，而法官諭知他解除羈押後謹言慎行，他會尊重。

媒體詢問是否擔心再遭北檢偵辦他透過新黨黨工接觸我軍方人員一案、再遭羈押，他苦笑說「我還沒重獲自由就被大家包圍起來」，不願再多言。

律師替周解圍說「法官諭知不要接受媒體採訪」，希望媒體別再追問。周說，一想到等會兒就可以和媽媽打電話，覺得開心。

台北地檢署另查出周涉嫌利用新黨黨工王炳忠等人策畫「星火Ｔ計劃」、「燎原新聞網」，企圖在台發展組織，移請高院併辦，這部分高院認為非裁判上一罪，退回北檢。北檢已以國安法被告身分約談王炳忠、侯漢廷、林明正、王炳忠父親王進步，會計曾琬淨等5人，5人全遭限制出境、出海。

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