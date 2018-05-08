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陸生周泓旭停止羈押　限制住居、出境與出海

2018-05-08 12:54聯合報系攝影中心 記者林澔一╱即時報導

陸生周泓旭被控受中共「台灣民主自治同盟」託付，來台接觸外交部公務員並收集情資，台灣高等法院認為兩岸在國際尚屬敵對狀態，周嚴重影響國安，駁回他和檢方上訴，仍依違反國安法判刑1年2月徒刑。若以羈押日折抵刑期，今天屆滿，合議庭評議結束，裁定周泓旭停止羈押，責付律師，每天下午五點前得到六張犁派出所報到，並限制住居、出境與出海。周泓旭中午離開高等法院。

陸生周泓旭（中）以羈押日折抵刑期屆滿，合議庭評議結束，裁定周泓旭停止羈押。周泓旭...
陸生周泓旭（中）以羈押日折抵刑期屆滿，合議庭評議結束，裁定周泓旭停止羈押。周泓旭中午離開高等法院，拱手致意。記者林澔一/攝影
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陸生周泓旭（左）以羈押日折抵刑期屆滿，合議庭評議結束，裁定周泓旭停止羈押。周泓旭...
陸生周泓旭（左）以羈押日折抵刑期屆滿，合議庭評議結束，裁定周泓旭停止羈押。周泓旭中午離開高等法院，拱手致意。記者林澔一/攝影
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周泓旭國安法台灣高等法院
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