酒後騎車被攔查耍賴還說被警察打 結果一樣法辦

2018-05-08 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



男子涉嫌酒後騎車不服警察攔查，多名員警制伏。記者游振昇／翻攝 分享 facebook

男子涉嫌酒後騎車被警攔查，他不願接受酒測，拖延戰術無效，再謊稱被警踹，最後還是被帶回派出所，酒測值過高，移送法辦。

中市第五分局北屯派出所副所長陳亦豐、警員李隆明等4人，本月5日在台中市執行取締酒駕聯合稽查勤務，凌晨見63歲卜姓男子騎機車見前方有員警於紅綠燈處執行取締勤務，竟紅燈違規迴轉北屯路與文心路口。

他不知左側也有封閉性臨檢點，其駕駛行為被眼尖的員警全看在眼裡，卜隨即被執勤員警攔下。

員警上前正欲盤問身分，卜因不勝酒力跌坐路旁，員警攙扶至路旁，發他身上酒味濃厚，取出酒測器要實施酒測。

卜欲拖延酒測時間，拿起手機一直撥打，員警告知若拒絕酒測，將依道路交通管理處罰條例第35條第4項舉發，並依法扣車。過程中，他除規避酒測，並對員警叫囂，並辱駡員警，並佯稱員警踹他等語。

警方見狀，因該址為市區公有道路，為防卜有酒醉脫序導致公眾往來通行安全之虞，管束其至駐地內。卜男經帶返勤務處所後，隨即酒醒向執勤員警致歉，並表示願意接受酒測。經酒測後，測試值達0.68MG/L，並對自己適才於路檢點的脫序行為表示渾然不知。警方詢畢後，依公共危險罪將其移送法辦。