影／死神就在眼前！騎士近距拍下驚險一幕讓他大罵

2018-05-08 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 江孟謙 ╱即時報導



新北市永和區福和橋下昨晚10點多發生一起小客車自撞分隔島翻車車禍，37歲傅姓男子全身挫傷，沒有生命危險婉拒送醫；當時在路口停等紅燈一名機車騎士的行車紀錄器拍下驚險一幕，還讓他嚇的大罵「衝X小！」所幸整起事故僅肇事駕駛身受輕傷。

傅男昨晚10點左右從福和橋水門外停車場開車外出，打算前往台北市，行經環河東路3段與林森路口，當時他行駛內側車道，打算從環河東路3段往永福橋方向前進，卻不慎撞上路中分隔島，整輛轎車直接180度翻轉，一度造成上永福橋引道封閉。