親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

八仙塵爆15死466傷 呂忠吉二審「判滿」改判5年

太失禮？以色列總理宴請安倍夫婦 男鞋端上桌

影／死神就在眼前！騎士近距拍下驚險一幕讓他大罵

2018-05-08 09:46聯合報 記者江孟謙╱即時報導

新北市永和區福和橋下昨晚10點多發生一起小客車自撞分隔島翻車車禍，37歲傅姓男子全身挫傷，沒有生命危險婉拒送醫；當時在路口停等紅燈一名機車騎士的行車紀錄器拍下驚險一幕，還讓他嚇的大罵「衝X小！」所幸整起事故僅肇事駕駛身受輕傷。

傅男昨晚10點左右從福和橋水門外停車場開車外出，打算前往台北市，行經環河東路3段與林森路口，當時他行駛內側車道，打算從環河東路3段往永福橋方向前進，卻不慎撞上路中分隔島，整輛轎車直接180度翻轉，一度造成上永福橋引道封閉。

民眾的行車紀錄器拍下驚險一幕。記者江孟謙／翻攝
民眾的行車紀錄器拍下驚險一幕。記者江孟謙／翻攝
分享

車禍停車場
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

八仙塵爆15死466傷 呂忠吉二審「判滿」改判5年

2018-05-08 10:02

酒後騎車被攔查耍賴還說被警察打 結果一樣法辦

2018-05-08 09:50

共諜周泓旭今「關滿」 高院合議庭評議是否再押

2018-05-08 09:40

張錫銘 盼用勞作金繳國民年金

2018-05-08 00:17

麵粉充毒品 不算販毒判詐欺

2018-05-08 00:13

影／小客車剛從水門開出 自撞分隔島直接翻車

2018-05-08 00:10

高雄氣爆完成和解 11日一審宣判

2018-05-07 23:23

王炳忠捲入共諜喊冤 斥檢調「株連十族」

2018-05-07 21:41

捷運站比中指辱罵台灣人 外籍男和解不成被告送辦

2018-05-07 18:49

影／身障下海當詐騙車手 深夜誆稱幫親戚領錢

2018-05-07 18:11

毒嘴！罵小兒麻痺患者「下輩子還會少一條腿」

2018-05-07 17:22

勞作金無法自行運用 南監：張錫銘循正常管道陳情

2018-05-07 17:09

前特偵發言人讚顏大和讓人感動懷念

2018-05-07 16:52

綠島監獄傳遞違禁品疑案 矯正署：移送廉政署法辦

2018-05-07 15:28

疑受中共政黨局資助發展組織 調查局再約談王炳忠

2018-05-07 14:30

逼車的滋味有多貴？國道蛇行男為1萬8興訟被打臉

2018-05-07 14:24

通緝犯跑路找工作 先騙走面試主管1萬3

2018-05-07 14:03

派出所前衝突警怒開4罰單 法官：沒錄影錄音全撤銷

2018-05-07 12:48

假應徵真騙財 通緝犯「預支薪水」落跑被逮

2018-05-07 12:12

內政部：「打詐」奏效 去年沒收詐團22億元

2018-05-07 11:50

男子拜完土地公就遭搶 搶匪得手9000元換9年牢

2018-05-07 11:46

警方破獲汽車詐貸集團 收購遊民證件冒貸獲利百萬

2018-05-07 11:39

「惡龍」張錫銘寫信陳情 盼使用勞作金繳國民年金

2018-05-07 11:26

中投、欣裕台移轉國有案 國民黨派人赴青島調資料

2018-05-07 11:17

合夥賣毒竟是麵粉 男子想賺毒品財先被騙150萬

2018-05-07 10:58
看更多

熱門文章

保時捷「1車佔2位」還留字條 網友：有錢就是任性

2018-05-07 10:32

捷運站比中指辱罵台灣人 外籍男和解不成被告送辦

2018-05-07 18:49

台灣房子醜有原因！ 罪魁禍首除了白鐵還有「它」

2018-05-07 10:31

「惡龍」張錫銘寫信陳情 盼使用勞作金繳國民年金

2018-05-07 11:26

「敬告車手：我們分局扣打滿了」 波麗士創意標語 好威又好萌

2018-05-07 11:00

敬鵬大火殉職消防員林尉熙 最有機會逃出卻不離棄

2018-05-07 17:01

台中南勢溪公園驚傳有人輕生 彈力繩綁涼亭上吊亡

2018-05-07 10:29

買個東西就被竊 婦14分鐘損失20萬、騎士手機被解鎖

2018-05-07 12:45

陳詩欣老公臉書再發文「不敢回家」 夜宿飯店5晚

2018-05-08 00:08

逼車的滋味有多貴？國道蛇行男為1萬8興訟被打臉

2018-05-07 14:24

帶寵物上餐館 拿店家筷子餵食、讓狗舔盤子犯眾怒

2018-05-07 15:53

男校長勒女主任脖子害她差點跳樓 2名主任全跑了！

2018-05-07 12:16

新竹電子公司起火 溶劑難滅火勢延燒8小時

2018-05-07 10:43

婚禮蟑螂又來了！掰丈夫有投資 到超商白吃白喝

2018-05-07 12:25

台2線瑞芳區明隧道車禍 1人失去生命跡象

2018-05-07 15:42

派出所前衝突警怒開4罰單 法官：沒錄影錄音全撤銷

2018-05-07 12:48

大客車誤信謠言闖蘇花改 立委要求撤銷罰單

2018-05-07 15:56

撩了一下她股溝 賣場店員判賠5萬

2018-05-07 13:00

給獄卒字條裡的「阿娜達」是誰？綠島監獄：林豐德

2018-05-07 12:23

3水電工人修汙水管硫化氫中毒 晚間宣告不治

2018-05-07 20:13

大四僑生租屋處身亡 嘴裡疑發現泡麵殘渣

2018-05-07 22:27

宜蘭登山領隊押隊押到不見 失蹤已逾21小時

2018-05-07 14:19

「惡龍」張錫銘手寫陳情要國保 矯正署回應了

2018-05-07 15:22

拉拉山露營地老闆性侵印傭 還罵她「偷拿台灣人的錢」

2018-05-07 12:02

高雄越南店業者索保護費不成 竟包圍新開幕KTV

2018-05-07 11:43

王炳忠捲入共諜喊冤 斥檢調「株連十族」

2018-05-07 21:41

詐騙集團手法再升級 讓人不知不覺變提款車手

2018-05-07 17:45

新黨王炳忠違反國安法 檢方命限制出境

2018-05-08 02:18

影／婦憂兒重病衝車陣要自殺 兩度被女警及時拉回

2018-05-07 11:05

疑受中共政黨局資助發展組織 調查局再約談王炳忠

2018-05-07 14:30

高市驚傳摔落廢水處理池 3工人無生命跡象搶救中

2018-05-07 17:43

嗆「林北要給他死」 欠債男一刀刺進債主左胸斃命

2018-05-07 10:52

淡水嚴重車禍 機車闖紅燈撞休旅車釀1死1傷

2018-05-07 11:11

惡劣! 勞檢員以罰款相逼 詐財77萬遭羈押

2018-05-07 16:53

勇消林尉熙大愛器捐 生前T恤上寫著他的使命感

2018-05-07 12:08

3工人在下水道中毒 硫化氫濃度大量超標

2018-05-07 19:41

吃屎哥西門町搞怪半裸學狗爬被遛 警到場關切稱表演

2018-05-07 21:40

「惡魔島」綠島監獄 大哥的最後一站

2018-05-07 12:42

修汙水槽中毒 老闆救員工 3死

2018-05-07 23:52

影／小客車剛從水門開出 自撞分隔島直接翻車

2018-05-08 00:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top