影／死神就在眼前！騎士近距拍下驚險一幕讓他大罵

相關新聞
八仙塵爆15死466傷 呂忠吉二審「判滿」改判5年2018-05-08 10:02
酒後騎車被攔查耍賴還說被警察打 結果一樣法辦2018-05-08 09:50
共諜周泓旭今「關滿」 高院合議庭評議是否再押2018-05-08 09:40
張錫銘 盼用勞作金繳國民年金2018-05-08 00:17
麵粉充毒品 不算販毒判詐欺2018-05-08 00:13
影／小客車剛從水門開出 自撞分隔島直接翻車2018-05-08 00:10
高雄氣爆完成和解 11日一審宣判2018-05-07 23:23
王炳忠捲入共諜喊冤 斥檢調「株連十族」2018-05-07 21:41
捷運站比中指辱罵台灣人 外籍男和解不成被告送辦2018-05-07 18:49
影／身障下海當詐騙車手 深夜誆稱幫親戚領錢2018-05-07 18:11
毒嘴！罵小兒麻痺患者「下輩子還會少一條腿」2018-05-07 17:22
勞作金無法自行運用 南監：張錫銘循正常管道陳情2018-05-07 17:09
前特偵發言人讚顏大和讓人感動懷念2018-05-07 16:52
綠島監獄傳遞違禁品疑案 矯正署：移送廉政署法辦2018-05-07 15:28
疑受中共政黨局資助發展組織 調查局再約談王炳忠2018-05-07 14:30
逼車的滋味有多貴？國道蛇行男為1萬8興訟被打臉2018-05-07 14:24
通緝犯跑路找工作 先騙走面試主管1萬32018-05-07 14:03
派出所前衝突警怒開4罰單 法官：沒錄影錄音全撤銷2018-05-07 12:48
假應徵真騙財 通緝犯「預支薪水」落跑被逮2018-05-07 12:12
內政部：「打詐」奏效 去年沒收詐團22億元2018-05-07 11:50
男子拜完土地公就遭搶 搶匪得手9000元換9年牢2018-05-07 11:46
警方破獲汽車詐貸集團 收購遊民證件冒貸獲利百萬2018-05-07 11:39
「惡龍」張錫銘寫信陳情 盼使用勞作金繳國民年金2018-05-07 11:26
中投、欣裕台移轉國有案 國民黨派人赴青島調資料2018-05-07 11:17
合夥賣毒竟是麵粉 男子想賺毒品財先被騙150萬2018-05-07 10:58
熱門文章
保時捷「1車佔2位」還留字條 網友：有錢就是任性2018-05-07 10:32
捷運站比中指辱罵台灣人 外籍男和解不成被告送辦2018-05-07 18:49
台灣房子醜有原因！ 罪魁禍首除了白鐵還有「它」2018-05-07 10:31
「惡龍」張錫銘寫信陳情 盼使用勞作金繳國民年金2018-05-07 11:26
「敬告車手：我們分局扣打滿了」 波麗士創意標語 好威又好萌2018-05-07 11:00
敬鵬大火殉職消防員林尉熙 最有機會逃出卻不離棄2018-05-07 17:01
台中南勢溪公園驚傳有人輕生 彈力繩綁涼亭上吊亡2018-05-07 10:29
買個東西就被竊 婦14分鐘損失20萬、騎士手機被解鎖2018-05-07 12:45
陳詩欣老公臉書再發文「不敢回家」 夜宿飯店5晚2018-05-08 00:08
逼車的滋味有多貴？國道蛇行男為1萬8興訟被打臉2018-05-07 14:24
帶寵物上餐館 拿店家筷子餵食、讓狗舔盤子犯眾怒2018-05-07 15:53
男校長勒女主任脖子害她差點跳樓 2名主任全跑了！2018-05-07 12:16
新竹電子公司起火 溶劑難滅火勢延燒8小時2018-05-07 10:43
婚禮蟑螂又來了！掰丈夫有投資 到超商白吃白喝2018-05-07 12:25
台2線瑞芳區明隧道車禍 1人失去生命跡象2018-05-07 15:42
派出所前衝突警怒開4罰單 法官：沒錄影錄音全撤銷2018-05-07 12:48
大客車誤信謠言闖蘇花改 立委要求撤銷罰單2018-05-07 15:56
撩了一下她股溝 賣場店員判賠5萬2018-05-07 13:00
給獄卒字條裡的「阿娜達」是誰？綠島監獄：林豐德2018-05-07 12:23
3水電工人修汙水管硫化氫中毒 晚間宣告不治2018-05-07 20:13
大四僑生租屋處身亡 嘴裡疑發現泡麵殘渣2018-05-07 22:27
宜蘭登山領隊押隊押到不見 失蹤已逾21小時2018-05-07 14:19
「惡龍」張錫銘手寫陳情要國保 矯正署回應了2018-05-07 15:22
拉拉山露營地老闆性侵印傭 還罵她「偷拿台灣人的錢」2018-05-07 12:02
高雄越南店業者索保護費不成 竟包圍新開幕KTV2018-05-07 11:43
王炳忠捲入共諜喊冤 斥檢調「株連十族」2018-05-07 21:41
詐騙集團手法再升級 讓人不知不覺變提款車手2018-05-07 17:45
新黨王炳忠違反國安法 檢方命限制出境2018-05-08 02:18
影／婦憂兒重病衝車陣要自殺 兩度被女警及時拉回2018-05-07 11:05
疑受中共政黨局資助發展組織 調查局再約談王炳忠2018-05-07 14:30
高市驚傳摔落廢水處理池 3工人無生命跡象搶救中2018-05-07 17:43
嗆「林北要給他死」 欠債男一刀刺進債主左胸斃命2018-05-07 10:52
淡水嚴重車禍 機車闖紅燈撞休旅車釀1死1傷2018-05-07 11:11
惡劣! 勞檢員以罰款相逼 詐財77萬遭羈押2018-05-07 16:53
勇消林尉熙大愛器捐 生前T恤上寫著他的使命感2018-05-07 12:08
3工人在下水道中毒 硫化氫濃度大量超標2018-05-07 19:41
吃屎哥西門町搞怪半裸學狗爬被遛 警到場關切稱表演2018-05-07 21:40
「惡魔島」綠島監獄 大哥的最後一站2018-05-07 12:42
修汙水槽中毒 老闆救員工 3死2018-05-07 23:52
影／小客車剛從水門開出 自撞分隔島直接翻車2018-05-08 00:10
留言