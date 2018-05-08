影／小客車剛從水門開出 自撞分隔島直接翻車

2018-05-08 00:10 聯合報 記者 聯合報 記者 江孟謙 ╱即時報導



新北市永和區福和橋下晚間8點多發生一起小客車自撞分隔島翻車車禍，37歲傅姓男子全身挫傷，沒有生命危險婉拒送醫，這是福和橋附近今天第二起嚴重車禍。