王炳忠捲入共諜喊冤 斥檢調「株連十族」

2018-05-07 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



調查局偵辦陸生共諜周泓旭案，去年搜索約談新黨青年軍王炳忠，追查王是否也違反國安法，台北地檢署認定，周吸收王等人發展組織既遂，今年初移請高院併案審理，但高院認為犯罪事實不同，退回檢方另行偵辦；調查局掌握王曾收受中共政黨局5百萬元資助，在台發展組織，今天首度以被告身分約談王，王移送北檢複訊時，聲稱自己只是主張統一的政治工作者，身旁的朋友、家人都被捲入，只能用「株連十族」來形容。

對於被指控違反國安法，王炳忠發表三點聲明，第一追隨新黨和平統一，保障台灣，為台灣人民謀出路，和平發展，何罪之有？做為中華民國國民，追求國家終極統一，何罪之有？做為中華兒女，不願跟隨當前台獨政治工作者數典忘祖，而願意做個堂堂正正的中國人，請問何罪之有？

王炳忠呼籲檢調單位，他日前2度告發台獨工作者、行政院長賴清德違反中華民國憲法、涉嫌顛覆中華民國政府、變更中華民國憲法，是不是也要好好查一查。

周泓旭涉及違反國安法一、二審均遭法院判刑1年2月，若用來扣抵羈押天數，明天就全部用完，高院明天上午將開庭決定是否延押或交保；高檢署收到判決後，對於高院量刑有意見，今天將案件上訴最高法院，周能否獲釋，有待院方決定。

檢方將周泓旭移請高院併案審理後，另案偵辦新黨青年軍有無違反國安法，檢方上週以被告身分約談王炳忠、侯漢廷、林明正、王炳忠父親王進步，會計曾琬淨等5人，僅王炳忠出國未到案，其餘4人訊後依國安法限制出境。