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共諜案 王炳忠北檢複訊

2018-05-07 21:17聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

新黨青年軍王炳忠遭調查局依涉及違反國安法進行偵訊後，移送北檢複訊。

新黨青年軍王炳忠遭調查局依涉及違反國安法進行偵訊後，移送北檢複訊。記者陳正興／攝...
新黨青年軍王炳忠遭調查局依涉及違反國安法進行偵訊後，移送北檢複訊。記者陳正興／攝影
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新黨青年軍王炳忠（中）遭調查局依涉及違反國安法進行偵訊後，移送北檢複訊。記者陳正...
新黨青年軍王炳忠（中）遭調查局依涉及違反國安法進行偵訊後，移送北檢複訊。記者陳正興／攝影
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新黨青年軍王炳忠（中）遭調查局依涉及違反國安法進行偵訊後，移送北檢複訊。記者陳正...
新黨青年軍王炳忠（中）遭調查局依涉及違反國安法進行偵訊後，移送北檢複訊。記者陳正興／攝影
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新黨青年軍王炳忠遭調查局依涉及違反國安法進行偵訊後，移送北檢複訊。記者陳正興／攝...
新黨青年軍王炳忠遭調查局依涉及違反國安法進行偵訊後，移送北檢複訊。記者陳正興／攝影
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新黨青年軍王炳忠（左）遭調查局依涉及違反國安法進行偵訊後，移送北檢複訊。記者陳正...
新黨青年軍王炳忠（左）遭調查局依涉及違反國安法進行偵訊後，移送北檢複訊。記者陳正興／攝影
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新黨青年軍王炳忠遭調查局依涉及違反國安法進行偵訊後，移送北檢複訊。記者陳正興／攝...
新黨青年軍王炳忠遭調查局依涉及違反國安法進行偵訊後，移送北檢複訊。記者陳正興／攝影
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國安法新黨王炳忠
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