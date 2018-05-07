勞作金無法自行運用 南監：張錫銘循正常管道陳情

2018-05-07 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



2004年持AK-47步槍挾持老農、行員的「惡龍」張錫銘，被判無期徒刑後目前在台南監獄服刑，今透過友人在臉書發表手寫的陳情信，盼受刑人的「勞作金」能繳納國民年金保險費；台南監獄強調一切循正常管道陳情，並無違反法規，至於是否使用勞作金納保，需上級機關定奪。

台南監獄副典獄長邱量一表示，張錫銘所提及的訴求，受刑人使用勞作金繳納國民年金保險費問題，基本上勞作金分成兩種，一種是可以自由使用的勞作金，受刑人在監所拿到的勞作金若是1000元實領200元，剩下的800則存入受刑人或被告個別保管專戶，無法自行運用。

邱量一表示，無法動用的勞作金，必須要撥給受害人家屬、獎勵優質管理員跟受刑人獎金、飯錢的補助、技職訓練，之後才是依照「累進處遇」的等級比例撥發；受刑人繳納國民年金保費有2種方式，其一是使用家屬從外匯入監所的「保管金」，或是由家屬自行在外替受刑人繳納。

邱量一說，張錫銘兩年前同樣以手寫信向當時的法務部長邱太三陳情，也是訴求受刑人使用勞作金繳納國民年金保險費問題，這次提及想要將非自由使用的勞作金繳納國民年金，基本上已經超出法規規範，相關的規定也已轉告他，這封信三月底寄出去之後如今曝光，受刑人循正常管道陳情，獄方不便多談。