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男重擊酒友3拳致死 相驗3小時死因仍不確定

2018-05-07 16:55聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣蔡姓男子昨天在中埔鄉吳鳳公園飲酒，疑為向鄧姓酒友借1000元發生爭執，被鄧重拳擊臉後倒地、死亡。鄧嫌昨晚7時許返現場查看，被員警發現當場逮捕，訊後依殺人罪移送嘉義地檢署偵辦，檢警今天會同法醫相驗3小時，無法確定死因，訂於9日解剖。

現場協助處理工作人員表示，臉部受重擊死亡蔡男雖然36歲、正值壯年，但身高僅約160公分、身材非常瘦弱。與他一起喝酒的鄧嫌40歲，身高約170公分，兩人身材有明顯差距，但蔡男除口鼻出血，身上未發現其他外傷，僅後腦有一疑似倒地撞擊擦傷。

鄧嫌昨晚7時許騎自行車回到現場，被警方發現逮捕，他不斷發抖、否認與蔡男有衝突，但被害蔡男母親指證歷歷，昨日上午8時許見其兒子與鄧在吳鳳公園飲酒，經警方偵訊、開導，鄧才坦言「打了3拳」。

鄧嫌供稱，昨日早上8時許購買2瓶米酒及香菸，與蔡男在吳鳳公園內飲酒，蔡先向其母親索取120元不成，轉向他借錢，他身上僅有1000元拒絕，雙方發生肢體衝突。因蔡先以皮帶抽打他背部2下，他酒醉情緒失控，才以拳頭反擊毆打蔡臉部三拳，見蔡倒地後就離開，不知道他已經死亡。

蔡母說，因怕兒子要120元會被他人拿走，勸他返家再給，不料昨晚5時許參與廟會進香回來到公園找尋，卻見兒子臉部受傷流血，倒在地上一動也不動，立即報警處理，希望警方查明兒子死因。

蔡男昨在中埔鄉吳鳳公園飲酒，疑為向鄧姓酒友借1000元發生爭執，被鄧重拳擊臉後倒...
蔡男昨在中埔鄉吳鳳公園飲酒，疑為向鄧姓酒友借1000元發生爭執，被鄧重拳擊臉後倒地、死亡。記者卜敏正／翻攝
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蔡男昨在中埔鄉吳鳳公園飲酒，被鄧男重拳擊臉死亡，警方在現場採證。記者卜敏正／翻攝
蔡男昨在中埔鄉吳鳳公園飲酒，被鄧男重拳擊臉死亡，警方在現場採證。記者卜敏正／翻攝
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蔡男昨在中埔鄉吳鳳公園飲酒，被鄧男重拳擊臉死亡，現場還有酒瓶、菸盒。記者卜敏正／...
蔡男昨在中埔鄉吳鳳公園飲酒，被鄧男重拳擊臉死亡，現場還有酒瓶、菸盒。記者卜敏正／翻攝
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自行車殺人
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