前特偵發言人讚顏大和讓人感動懷念

2018-05-07 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



檢察總長顏大和明天即將卸任，特偵組成員今天下午替顏舉辦榮退茶會，前特偵發言人郭文東說，顏總長曾教導特偵成員，寧願案子辦不出來，也要嚴守程序正義。

郭文東指出，據他觀察，顏總長成功有三個條件，第一是說話讓人喜歡，第二是做事讓人感動，第三是做事令人懷念。

今天下午參加茶會的包括前特偵成員李海龍、林宗志、俞秀端、柯宜汾等人，他們感謝曾經跟顏大和打過美好的一仗。

最後一天擔任公職的檢察總長顏大和，今天行程滿檔，早上先由北檢檢察長邢泰釗，率領所有北檢主任檢察官及一級主管，當場致贈「北檢之秤」紀念品給顏，象徵顏總長功德圓滿。

顏大和表示，「晚上12點開始，拜託大家不要再叫我總長了，因為總長換人啦。」

顏大和在北檢檢察長任內，辦過不少大案，包括台開內線交易案、SOGO禮券案、中信金紅火案、力霸掏空案，更曾因特別費案起訴時任台北市長馬英九，因此有「大和戰艦」封號，有趣的是，馬英九擔任總統後，又提名顏出任檢察總長。

顏大和出身彰化埔鹽，從小天資過人，大三就考上司法官，但他台大法律系畢業後，卻沒立刻投入司法官領域，而是先去當兵，再到民間企業上班，最後才前往司法官訓練所受訓，正式投身司法官。他在司法官任內當過北檢檢察長、高檢署書記官長、高檢署檢察長、檢察總長。

顏大和令記者印象深刻的，是他有年請記者喝春酒，送給記者的「春節禮物」卻是厚達940頁的力霸案起訴書，共起訴107人，頓時讓現場記者全部消失，趕回北檢發新聞。

立法院今年4月行使檢察總長江惠民人事同意權投票，江順利出任，任期4年。江強調，這是榮譽、也是承擔，將與檢察系統共同為司法努力，維護檢察官的獨立性與中立性。