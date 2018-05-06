離家650公尺酒駕 北市府官員遭降級改敘

2018-05-06 13:25 中央社 台北6日電



北市府林姓官員酒後到捷運站取機車，要騎到650公尺外的住所，不料遭員警攔檢，酒測值0.27，被依法送辦；林男坦承犯行、自責不已並自請處分，公懲會近日判林男降一級改敘。

判決指出，林姓男子為台北市政府工程相關單位的官員，他去年12月某日下班後到餐廳用餐，席間飲用啤酒一杯；結束後，林男搭乘捷運至台電大樓站（距住居所約650公尺），於該站騎乘機車返家，行經台北市汀州路3段附近時被警察攔檢，測得吐氣酒精濃度值達每公升0.27毫克。

全案經台北市政府警察局中正第二分局移送台北地檢察署偵辦。

北檢偵辦時，林男坦承犯行、深表悔悟，檢方考量林的行為所生危害非鉅、犯罪情節尚屬輕微等情況，因此做出緩起訴處分，緩起訴期間為一年，應支付處分金新台幣3萬7000元。台北市政府另依法移請公懲會審理。

林男答辯指出，案發隔天一早，就先行告知服務機關此事，並蒐集相關資料自行簽請服務機關處分，處分金已支付並完成道路交通安全講習等；林男也說，對於犯下這個錯深感悔悟、自責不已，敬請公懲會懲戒。

公務員懲戒委員會審理認定，林男的違法行為，將導致公眾喪失對其職位的尊重與執行職務的信賴，嚴重損害政府信譽，為維護公務紀律，自有予以懲戒的必要，因此判林男降一級改敘。

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