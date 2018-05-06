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國小學歷假扮律師被判刑 出獄改名重操舊業行騙

2018-05-06 10:18聯合報 記者林敬家╱即時報導

僅國小學歷的王志成曾假扮律師行騙被判刑入監，4年前才出獄卻重操舊業，在台中開設顧問公司，幫人處理清算、卡債、債務協商等業務，涉嫌利用客戶不懂訴訟程序，騙收「假扣押費」並侵吞債務人還債費用，共432萬餘元犯罪所得，台中地院依詐欺罪等罪判他2年9月徒刑，檢方認為判太輕上訴，台中高分院維持原判決確定。

55歲王志成原名王麥文，出獄後仍無悔意改名又涉嫌詐騙多人，他開顧問公司自稱「非訟顧問執行長」，並透過網路、廣播方式宣傳，一名郭姓債權人委託王追討債權，王騙他要聲請假扣押費用因此得手55萬元，郭後來與債務人和解向王要求返還假扣押費，王怕東窗事發竟偽造法院公文書和官印，再交付40萬元給郭，當作法院退費。

王志成2016年間以同樣手法幫王姓債權人追討債務150萬元，王誆稱要收假扣押擔保金、強制執行費、員警差旅費、法院車馬費等249萬費用，債權人付款後急需用錢，要求王先返還239萬，王匯還不久又要債權人拿出50萬元來執行假扣押 ，還勸他要相信專業，這樣的案件已經處理千百件等，債權人信以為真因此匯款。

一審法官依王志成六罪犯行分論併罰，檢方上訴認為王志成向王姓債權人詐欺得逞後，雖曾匯還239萬餘元，但此匯款並非有悔過之意，而是因為債權人急需用錢，才先行返還，之後依然向他詐欺，至今未賠償和解，認為原審判決過輕，但二審合議庭法官認定原審符合比例原則與罪刑相當性原則，並無不當情事。

王志成原名王麥文，1997年因涉及偽造文書、侵占等罪被通緝，為躲避查緝，佯稱是東海大學法律系畢業，隱姓埋名先後在四家律師事務所任助理，因熟悉法律知識，花錢買偽造身分證自稱「李正義」幫人打官司，騙過司法人員。

王以為可以瞞天過海卻在處理一件民事案時，為債務人製造假債權，偽造2張面額各500萬的本票，經楊姓債權人發現，控告他詐欺、偽造文書等罪，2010年12月檢方拘提王麥文到案才揭露他的真實身分，經法院判處罪刑入監執行，2014年2月間執行完畢，現在又因詐欺案被判刑定讞。

國小畢業的王志成幫債權人追討債務，涉嫌多次騙收「假扣押費」，遭判刑2年9月確定。...
國小畢業的王志成幫債權人追討債務，涉嫌多次騙收「假扣押費」，遭判刑2年9月確定。圖／報系資料照
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