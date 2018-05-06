車行老闆「幫妳減重提臀」 猥褻年輕女客被判刑

2018-05-06 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市年輕女子小芳到蔡姓男子經營的機車行分期付款買機車，買後到車行拿分期付款約定書時，蔡竟藉口幫小芳「減重、提臀」，趁機強摸下體猥褻得逞，小芳趁他接電話以Line向朋友求救，事後友人陪同報警，蔡辯稱是兩情相悅，一審被依強制猥褻罪判處1年2月徒刑，蔡上訴並以22萬元和解請求原諒，高等法院台南分院雖維持原判，但予緩刑4年不必入獄，可再上訴。

小芳前年向蔡男購買機車，因現金不足申請分期付款並以胞兄作保，卻沒有找哥哥簽名而是自己「代簽」，經銷商發現要求補正簽名手續，只好到機車行拿分期付款買賣申請書暨約定書。

車行蔡姓老闆見她貌美，聊天時藉口「偽造簽名可能會有事」施壓，又說她需要「減重」，趁機拉小芳進廚房，先是摟腰、摸背，接著又說她需要「提臀」，伸手掐捏女方臀部、大腿，接著拉進廁所觸摸、吸吮她的胸部。

小芳告訴檢警，蔡嫌見她受驚嚇不敢反抗，緊抱強吻還伸手摸下體，並拉她的手摸他的下體，想要性侵時她藉口月經來潮，蔡男仍不肯罷手，剛好有人打電話給蔡嫌，她趁機求救友人脫困。