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對國家政治紛爭失望！教部拔管 教師爆「逃難潮」

車行老闆「幫妳減重提臀」 猥褻年輕女客被判刑

2018-05-06 08:08聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市年輕女子小芳到蔡姓男子經營的機車行分期付款買機車，買後到車行拿分期付款約定書時，蔡竟藉口幫小芳「減重、提臀」，趁機強摸下體猥褻得逞，小芳趁他接電話以Line向朋友求救，事後友人陪同報警，蔡辯稱是兩情相悅，一審被依強制猥褻罪判處1年2月徒刑，蔡上訴並以22萬元和解請求原諒，高等法院台南分院雖維持原判，但予緩刑4年不必入獄，可再上訴。

小芳前年向蔡男購買機車，因現金不足申請分期付款並以胞兄作保，卻沒有找哥哥簽名而是自己「代簽」，經銷商發現要求補正簽名手續，只好到機車行拿分期付款買賣申請書暨約定書。

車行蔡姓老闆見她貌美，聊天時藉口「偽造簽名可能會有事」施壓，又說她需要「減重」，趁機拉小芳進廚房，先是摟腰、摸背，接著又說她需要「提臀」，伸手掐捏女方臀部、大腿，接著拉進廁所觸摸、吸吮她的胸部。

小芳告訴檢警，蔡嫌見她受驚嚇不敢反抗，緊抱強吻還伸手摸下體，並拉她的手摸他的下體，想要性侵時她藉口月經來潮，蔡男仍不肯罷手，剛好有人打電話給蔡嫌，她趁機求救友人脫困。

蔡男起先否認犯行，辯稱女方主動脫衣，他伸手撫摸時沒有拒絕，他離開廁所接電話時她也沒逃跑，不過法官採信女方指控及女方友人作證指小芳出現「自覺骯髒」與強迫焦慮說法，依強制猥褻罪判蔡1年兩個月徒刑。台南高分院審理期間因雙方和解，合議庭判蔡嫌緩刑給予自新機會。

車行蔡姓老闆伸手侵犯年輕女客被判刑。圖/ingimage
車行蔡姓老闆伸手侵犯年輕女客被判刑。圖/ingimage
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