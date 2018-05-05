嘿咻願賠20萬她拒絕 一審不給二審給緩刑

2018-05-05 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



大學生「阿風」（化名）與國三女「小鳳」（化名）交往成為男女朋友，帶她至汽車旅館嘿咻三次，經少女父母提告，一審以他未能與被害人家屬達成和解，依妨害性自主罪將他判刑1年，他不服上訴，二審查出他願賠償被害人20萬元，但皆遭女方拒絕，足認他有悔意，遂撤銷一審判決，判決宣告緩刑4年。

判決書指出，「阿風」於103年1月間，透過手機社群軟體LINE結識「小鳳」，並於交往成為男女朋友，同年2月至7月間，兩人先後在中部地區的摩鐵，他徵得她的同意後，發生三次性關係。

一審審酌，「阿風」明知「小鳳」未滿16歲，身心尚在發育中，對於男女間之性事尚屬懵懂階段，卻為滿足個人性慾而對她為性交行為，雖非以違反被害人意願之方法為之，仍對她身心發育及人格發展造成一定之不良影響。

至於，「阿風」請求給他緩刑宣告，但一審查出他迄未能與被害人家屬達成和解，取得諒解，因此將他判刑1年，不宜為緩刑宣告。「阿風」不服上訴二審。

台中高分院查出，「阿風」自偵查中、一審迄二審均一再表明冀能與被害人達成和解，且表明願賠償被害人新台幣20萬元，足見他犯後已極力欲彌補被害人A女，被告經此偵、審程序後，應已具有悔悟之心。