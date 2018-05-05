「爸爸變態」猥褻、性侵兩幼女 雄院判處12年4月

2018-05-05 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市一名父親多次猥褻、性侵案發時年僅11歲、7歲的女兒，學校老師察覺通報，緊急聲請保護令，保護令發出後，這名父親竟還違反保護令，打電話騷擾妻子、甚至到兒女學校外等候，讓女兒們身心受創，後續心理諮商時，多次提及「爸爸變態」、「我不要原諒他」及「還會做惡夢」。高雄地院審理後，父親涉嫌妨害性自主等6罪，不得易科罰金部分判處有期徒刑12年4月；得易科罰金部分，執行有期徒刑8月，易科罰金24萬元，全案仍可上訴。

判決指出，這名父親案發後已與妻子離婚，兩人育有兩女一男；2014年到2016年間，父親竟多次猥褻、性侵年僅11歲、7歲的女兒。合議庭認為，這名父親本應善盡父親責任，但卻為滿足一己色慾，竟罔顧倫常，利用大女兒有輕度智能障礙，反應判斷較低，趁大女兒熟睡3次趁機性交、猥褻行為。

合議庭認為，這名父親藉諸家庭中強勢、權威地位，對妻子肢體暴力行徑，讓么女深深烙印心中，成為恐懼來源，導致二女兒陷於孤立，難以求助，對其所言不敢違逆，其行徑實屬卑劣。

法院審理時，么女說「爸爸叫我用嘴巴含著他的下面…會照做是因為我怕爸爸生氣，怕他打媽媽…」。父親辯稱「當時是請求、拜託，沒有拿鐵棍恐嚇、威嚇」。

合議庭認為，這名父親不僅侵害兩女兒身體權，對其身心健全戕害甚大。兩女兒案發後接受心理諮商，曾多次提到，「爸爸變態」、「我不要原諒他」，表達自己憤怒情緒，感覺自己和別人不一樣，呈現低自尊，在校園若遇到和父親相似男性會恐懼、做惡夢，夢中上演遭侵害的行徑。