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台大學代會議長：管中閔違法兼職事證明確

健身教練是色狼 對女學員下藥猥褻判2年

2018-05-05 19:16聯合報 記者邵心杰╱即時報導

高姓健身教練對正妹女學員有遐想，年前趁對方邀約健身運動，將平日服用的安眠藥摻入乳清蛋白粉末內，提供女學員飲用，直至藥效發作意識不清，載她前往汽車旅館，涉嫌撥開胸罩吻胸、舔嘴，翌日她醒來察覺有異，報警處理，高坦承一時失慮所致，雙方已達成和解，台南地院合議庭以藥劑強制猥褻罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，可上訴。

檢警調查，高因偶有失眠的困擾到診所就醫，經醫師開立含氟硝西泮（即FM2）成分的安眠藥自行服用。1年前，女學員邀他一起上健身房運動，事先將平日服用的安眠藥摻入乳清蛋白粉末內，待當晚運動結束後，離開健身房前， 再將摻有安眠藥的乳清蛋白粉末與白開水混合後，提供對方飲用。

女學員飲用後坐上高所駕轎車的副駕駛座，即因藥效發作，逐漸意識不清，遭高載往汽車旅館開房間，高在房內涉撥開對方胸罩吻胸、舔嘴，滿足自己的性慾。女學員上午醒來，察覺有異，委託友人報警，並前往醫院驗傷採證，採證結果經送鑑定後，在其胸部有男女混合DNA檢體，尿液則呈含氟硝西泮陽性反應。

高坦承一時失慮致犯行，也對女學員表示悔意，稱盡力彌補錯誤，已與對方達成和解，並賠償完畢，希望取得對方諒解。最後女學員表示願意原諒對方，且給予對方緩刑宣告的機會。

台南地院合議庭考量高所犯情節，乃一時情慾衝動，未能尊重他人性自主意願，自我節制及法治觀念均不足，依藥劑強制猥褻罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應參與法治教育4次。　

高姓健身教練對女學員下藥後失去意識，帶到汽車旅館內吻胸、舔嘴，台南地院合議庭處有...
高姓健身教練對女學員下藥後失去意識，帶到汽車旅館內吻胸、舔嘴，台南地院合議庭處有期徒刑2年，緩刑5年，可上訴。圖／報系資料照
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健身猥褻汽車旅館
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