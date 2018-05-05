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隧道限速60公里 車主辯「急救醫」狂飆時速171公里

2018-05-05 16:09聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

台15線上的鳳鼻隧道筆直、車道寬敞，成為汽、機車聚集競速的路段，成群結隊的改裝車輛影響其他用路人的安全。新竹縣警方近期針對超過速限60公里以上的車輛嚴加取締，甚至還有飆破97、105、171公里，嚴重超速，雖有車主事後辯稱「急著就醫」，但警方仍依公共危險罪嫌將3人函送法辦。

新竹縣警察局竹北分局表示，台15線筆直寬敞，深夜常有汽、機車聚集競速，成群結隊的改裝車輛影響其他用路人安全，排氣管聲響震耳欲聾，令附近居民徹夜難眠。

新竹縣警察局新豐派出所所長劉又壬指出，飆車不僅容易導致車禍，也會可能撞上其他用路者，警方嚴加取締保護用路人的安全。新豐分駐所自4月起，在鳳鼻隧道內路肩設置三角錐，針對超過速限60公里以上的車輛嚴加取締。

警方統計，4月份以來，取締超速案件就有近300件，超速60公里以上有5件，其中4月17日深夜取締3輛小客車嚴重超速，有兩輛幾乎是同時被拍到，時速分別是157、165公里，各超速97、105公里，警方懷疑兩車競速；另一輛時速高達171公里，超速111公里，3名駕駛人到案都坦承超速，其中有人供稱急著就醫。

警方指出，依照道路交通管理處罰條例，若2輛以上汽車在道路上競駛，將處汽車駕駛新台幣3萬元及9萬元以下罰緩，並當場禁止行為及吊銷駕照。若超速60公里以上的部分是處6千到2萬4千元，並吊扣汽車牌照3個月。

台15線上的鳳鼻隧道筆直、車道寬敞，成為汽、機車聚集競速的路段，成群結隊的改裝車...
台15線上的鳳鼻隧道筆直、車道寬敞，成為汽、機車聚集競速的路段，成群結隊的改裝車輛影響其他用路人的安全，警方加強取締。圖／警方提供
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警察駕照車禍
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