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課審委員質疑：吳茂昆真的在乎國教？

補習班狼師猥褻國中女生 判賠20萬嫌多上訴被駁回

2018-05-05 13:23聯合報 記者袁志豪╱即時報導

黃姓男子補習班老師下課後藉口要和一名國中二年級女學生討論課業，卻趁機將手伸入女生上衣，隔著內衣撫摸胸部，再藉口幫女生按摩，撫摸肩膀、背部，最後解開女生牛仔褲，將手伸入內褲撫摸下體，法院將黃判刑10月定讞，並要賠償20萬元；黃嫌金額太高再上訴，新北地院駁回。

判決指出，黃姓男子在新北市永和區一間補習班擔任老師，2014年5月10日晚間6時許，他趁下課時間，將一名國中二年級女學生留下來，帶到二樓教室，再以幫女生按摩為藉口碰觸女生，並不顧女生表達抗拒之意，持續猥褻得逞。

被害女學生之後對異性產生莫名緊張厭惡感，無法正常交友，身心嚴重受創，精神痛苦；女生母親提出刑民事告訴，主張女兒身體權及貞操權遭到侵害，求償20萬元精神慰撫金。

刑事部分，黃姓老師被判刑10月確定，民事部分，新北地院一審也判決他要賠償女學生20萬元；黃認為金額過高，上訴指出對方請求賠償並無任何佐證，他不服判決，請求改判。

法官認為，被害女學生指證歷歷，加上女生友人及母親證稱事發後，女生打電話給她們，感覺很緊張、很害怕，符合遭受性侵害後創傷反應現象；另外，黃姓老師法務部調查局測謊鑑定結果，在否認「有撫摸被上訴人胸部、下體」等問題，呈現不實反應，認定犯行明確。

法官指出，黃姓老師大學畢業、經濟狀況小康，擔任當年時僅14歲的被害女學生老師，卻犯下強制猥褻犯行，損害女生發育及健康，對身心發展影響極大，審酌雙方身分、地位、經濟程度、教育狀況等，判賠20萬元並無不當，駁回黃的上訴。

黃姓男子補習班老師下課時藉口要和一名國中二年級女學生討論課業，卻趁機強制猥褻下體...
黃姓男子補習班老師下課時藉口要和一名國中二年級女學生討論課業，卻趁機強制猥褻下體。示意圖／ingimage
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