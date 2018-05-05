親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
敬鵬桃園廠惡火
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

傳北市民進黨不再禮讓 柯P回應了

MLB／終於等到了 普荷斯3千安出爐史上第32人

通緝犯好大口氣 嗆姊是檢察官要告警

2018-05-05 11:40聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市警方日前攔查游姓男子，他涉嫌假冒胞兄身分報資料，警方發現照片與他本人差異很大，詳加盤問，他竟謊稱他的姊姊是檢察官，還警告員警再耽誤他的時間就要對警方提告，員警不為所動，反嗆將依警察職權行使法將其帶回查證身分，他才坦承是毒品通緝犯。

基隆市警察局第二分局東光派出所所長謝青樺、警員陳永濠、王偉倫，2日深夜巡邏經正信路一處巷弄時，突見一男子鬼鬼祟祟，疑似躲在車輛後方，意圖規避警方盤查，員警見其形跡可疑盤查。

盤查過程中，游男（40歲）聲音略帶顫抖地說出地址、出生日期等年籍資料，雖能應答如流，然經警方仔細比對查詢之警政系統照片，兩者差異甚大，員警再深入詢問，游男卻以走路太喘一時說不出話，企圖矇混過關。

游男眼見騙不了警方，瞬間扳起臉孔表示，他的姊姊是檢察官，再耽誤其時間就要對警方提告。員警不理會游男搬出檢察官，反嗆再不說出真實身分，將依警察職權行使法將其帶回派出所查證身分。

直到員警通報巡邏車前來支援，游男自知再也無法抵賴，只好坦承真實身分及其先前是以胞兄之年籍資料瞞騙警方，並點頭承認是毒品通緝犯，才會躲避警方查緝，警方訊後將游男解送基隆地檢署歸案。

基隆市警方日前攔查游姓男子，他假冒胞兄身分，但警方發現照片與他本人差異很大，詳加...
基隆市警方日前攔查游姓男子，他假冒胞兄身分，但警方發現照片與他本人差異很大，詳加盤問，他竟謊稱他的姊姊是檢察官，還警告員警，再耽誤他的時間就要對警方提告。圖／警方提供
分享
基隆市警方日前攔查游姓男子，他假冒胞兄身分，但警方發現照片與他本人差異很大，詳加...
基隆市警方日前攔查游姓男子，他假冒胞兄身分，但警方發現照片與他本人差異很大，詳加盤問，他竟謊稱他的姊姊是檢察官，還警告員警，再耽誤他的時間就要對警方提告。圖／警方提供
分享

警察毒品通緝
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

重罰不法所得11倍！ 3山老鼠判四千萬罰金

2018-05-05 00:25

小燈泡案 法官專為被害家屬開庭

2018-05-05 00:08

健康講座吸金2.4億 18成員被訴

2018-05-04 23:53

活該！牛排店女店員塞毒栽贓同事 反害自己吃官司

2018-05-04 19:40

老翁騎車墜溪溺斃 家屬聲請國賠一審敗訴二審逆轉勝

2018-05-04 19:39

協助前夫洗錢觸法 婦人判賠185萬多元

2018-05-04 15:41

首度高院出庭 小燈泡母感謝法院聽家屬聲音

2018-05-04 14:24

司法「體貼」小燈泡的媽 今天開庭專聽被害人意見

2018-05-04 13:08

「我是北大法律的」 男子無照騎車嗆警害媽媽也被開單

2018-05-04 12:27

山老鼠倒大楣了！盜採3.5立方米扁柏重罰1800萬元

2018-05-04 11:22

曾任「扁案」特偵組發言人 陳雲南今為「我的少女時代」告侵權

2018-05-04 11:15

6移工葬生火窟 家屬告老闆：宿舍是違建

2018-05-04 10:59

丟軍人臉！現役軍人放假兼差當詐騙車手

2018-05-04 09:27
看更多

熱門文章

陸客不來投資血本無歸 他怒砸自家餐廳

2018-05-04 15:56

影／中部摩鐵大亨被擄 重量級人士跨海打一通電話放人

2018-05-04 13:59

被揍還要賠200萬 館長譏諷：之後出門隨身帶鋁棒

2018-05-04 16:05

像中樂透！祖先過世近百年 子孫飛來千萬財富

2018-05-04 22:58

影／墜坡男童昏迷 母喚：快醒來跟媽說母親節快樂！

2018-05-04 14:46

男子糾眾打傷人不過癮 又在line群組發通緝令尋人

2018-05-04 20:44

「我是北大法律的」 男子無照騎車嗆警害媽媽也被開單

2018-05-04 12:27

國中生玩妞妞竟欠百萬賭債 3男詐賭持刀恐嚇逼家長出面

2018-05-04 19:36

破獲近年最大槍枝走私案 刑事局：槍彈數量可組織軍隊

2018-05-05 09:22

22年前的性侵懸案破了 比對精液是四海幫大哥幹的

2018-05-04 14:47

同志情侶缺錢 竟上網推女友賣淫還可「3P」

2018-05-04 16:25

事母至孝保全男猝死家中 鄰居：20多天前就聞到異味

2018-05-04 14:46

BMW男疑開車要撞總統府！向蔡英文喊話：被迫害要求助

2018-05-04 16:17

村長是雙面人？熱心服務卻涉向包商組頭勒索被捕

2018-05-05 00:26

5消防員為何殉職 檢：障礙物多、寸步難行

2018-05-04 18:12

聯結車停車護警…前國道警：恐衍生更大事故

2018-05-04 23:59

應徵援交妹遭下藥性侵 她展開復仇被判刑

2018-05-05 08:48

搭上總務女主任 學務主任被妻求償700萬元

2018-05-04 18:33

屏東警方掃黑掃到22人 歹徒武器還驚見手榴彈

2018-05-04 16:02

試圖衝撞總統府的BMW車上 竟有北投警分局停車證

2018-05-04 20:01

如何避免孩子成性侵被害人 呂秋遠教家長十項實用建議

2018-05-05 07:12

好猛！台88賓士車撞前車 貨車車頭、車廂當場分家

2018-05-05 09:17

酒後色急沒保險套就上 出軌男：沒想到一次就中了

2018-05-04 15:02

和保安宮神明聊天好投緣 網友問出祂愛喝仙草冰

2018-05-04 15:14

愛媽餵養流浪犬起紛爭 居民群聚派出所關心

2018-05-04 18:32

抓到了！政大學區槍擊案 荒謬男：我找錯位置...

2018-05-04 12:50

祖先逝世百年 飛來千萬遺產

2018-05-05 00:13

撞肩怪客落網性騷加熊抱影像曝光 基隆兩妙齡女受驚

2018-05-04 16:48

遭調蘆竹廠通勤3小時 敬鵬平鎮員工求助

2018-05-05 00:01

基隆關截獲近年最大走私槍彈 109把長短槍都已上膛

2018-05-05 10:52

配合全國掃黑 三峽警破天道盟同心會 逮4嫌送辦

2018-05-04 17:02

活該！牛排店女店員塞毒栽贓同事 反害自己吃官司

2018-05-04 19:40

司法「體貼」小燈泡的媽 今天開庭專聽被害人意見

2018-05-04 13:08

制止酒客喧嘩引衝突 超商店員挨揍滿臉鮮血

2018-05-05 09:02

時尚男臉書開直播販售名牌仿冒品 售出上千件獲利百萬

2018-05-04 16:16

中信球團加班費糾紛謝長亨未出庭 前員工：怕得罪球團

2018-05-04 14:45

新北市長參選人侯友宜助理車內手機遭竊 警全力追緝

2018-05-04 21:23

太陽會成員糾眾砸娃娃機 13名嫌犯落網

2018-05-05 10:00

「又是你，連衣服都一樣」詐騙車手現身超商被逮

2018-05-04 17:29

影／熟女深信英國網友受困 要匯款解圍 員警阻受騙

2018-05-04 16:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top