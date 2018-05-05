通緝犯好大口氣 嗆姊是檢察官要告警

2018-05-05 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市警方日前攔查游姓男子，他涉嫌假冒胞兄身分報資料，警方發現照片與他本人差異很大，詳加盤問，他竟謊稱他的姊姊是檢察官，還警告員警再耽誤他的時間就要對警方提告，員警不為所動，反嗆將依警察職權行使法將其帶回查證身分，他才坦承是毒品通緝犯。

基隆市警察局第二分局東光派出所所長謝青樺、警員陳永濠、王偉倫，2日深夜巡邏經正信路一處巷弄時，突見一男子鬼鬼祟祟，疑似躲在車輛後方，意圖規避警方盤查，員警見其形跡可疑盤查。

盤查過程中，游男（40歲）聲音略帶顫抖地說出地址、出生日期等年籍資料，雖能應答如流，然經警方仔細比對查詢之警政系統照片，兩者差異甚大，員警再深入詢問，游男卻以走路太喘一時說不出話，企圖矇混過關。

游男眼見騙不了警方，瞬間扳起臉孔表示，他的姊姊是檢察官，再耽誤其時間就要對警方提告。員警不理會游男搬出檢察官，反嗆再不說出真實身分，將依警察職權行使法將其帶回派出所查證身分。