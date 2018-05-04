BMW男疑開車要撞總統府！向蔡英文喊話：被迫害要求助

2018-05-04 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



一名44歲吳姓男子今天下午2點52分在總統府前的凱達格蘭大道駕駛一輛BMW汽車，開到重慶凱道路口沒有轉彎，直接衝向總統府停在水泥花台前，遭憲兵上前壓制逮補。聯合報系資料照片。圖／北市交通警察大隊提供 分享 facebook 一名44歲吳姓男子今天下午2點52分在總統府前的凱達格蘭大道駕駛一輛BMW汽車，開到重慶凱道路口沒有轉彎，直接衝向總統府停在水泥花台前，遭憲兵上前壓制逮補，吳男口中念念有詞，「被迫害，要總統蔡英文幫忙！」

憲兵通知轄區中正一分局介壽派出所到場，警方已將人帶回派出所清查為何企圖衝撞總統府，警方初步懷疑吳男精神異常，情緒激動失控，正釐清整起案件動機中。