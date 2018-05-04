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司法「體貼」小燈泡的媽 今天開庭專聽被害人意見

2018-05-04 13:08聯合報 記者王宏舜╱即時報導

王姓男子拿剁刀往3歲女童「小燈泡」頸部砍23刀，女童身首分離慘死，王被依殺人罪起訴，並求處死刑；士林地院以我國受聯合國兩公約規範，不得對精神障礙者及身心障礙者判死為由，處他無期徒刑。因小燈泡母親、司改國是會議籌備委員王婉諭因先前不滿凶手延押庭時未被告知，4月16日在臉書上砲轟「沒有尊重被害人的心，講再多都是屁！！」，高院今特地請被害人父母、告訴代理人、檢察官和被告辯護人出庭，想聆聽被害人的意見與想法。

今天的「審理庭」宛如「和解座談會」，審判長謝靜慧表示能理解被害人的感受，前兩次審理庭時，一次因王婉諭出國，另一次則是因她有一審的經驗，有被告在場會感到不安，為了尊重她的感受和想法，所以今天沒提訊凶手。

王婉諭泣訴，只能經媒體知道，「我們的感受是一種錯愕」。告訴代理人表示，被害人在面對加害人時有很大的困境，並非不在意案情。

謝靜慧希望王婉諭和丈夫劉大經能說說對法庭的期待，希望他們能告訴社會，也表示社會應注意如何協助服刑期滿的受刑人復歸社區。如果王姓凶手無法獲有效協助，能否預防再發生，「無法保證」。

對於「延押庭沒通知告訴人」的風波，謝靜慧也解釋因解除羈押幾乎不會是選擇的選項，但聽取被告意見是必要的，這部分不夠周延；王女「誤解」多給了資訊，但補充鑑定的資料在延押庭後隨即就給了公訴檢察官，檢察官辦公室就在司法大廈內，時間上並沒有落差。

謝靜慧說，檢察官是告訴的代表，她感嘆政府對司法的必要投資太少，檢察官依職權做事，但精力、時間是否能負荷，都是問題。刑事訴訟法裡，被害人、告訴人的角色有限，那是因為已經有了檢察官。

2016年3月28月，王持菜刀剁砍隨母親出門的「小燈泡」頭顱，他聽到女童母親呼救，仍未停手。王在犯案後表示自己是四川人，而小女孩「感覺也是四川人」，他只要殺了她，出獄後自然會有四川女人投懷送抱、替他生小孩，因此得殺了她。士院處王無期徒刑。

偵查、一審階段，榮總醫師劉英杰、慈濟大學教授陳若璋已分別做過精神鑑定、心理衡鑑。刑法第19條「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰」，若因這原因而減低辨識行為違法能力，也得減輕其刑。王的律師認為，要認定是否適用該條文，不是醫師的專業，但劉英杰在士院交互詰問時回答了這個問題，踰越分際。

謝靜慧表示，在一審之後，精神醫療界有不同的看法，法院也非醫學專業，這是跨領域的問題，合議庭決議請台大醫師吳建昌提補充意見。她說，過去對再犯可能性的想像，都像是刑法57條的審酌代表名詞，但要怎麼讓加害人「成為理性自由人後復歸社會」？教化可能性也不該窄化成「要不要死刑」。

告訴代理人對高院罕見地開一個庭來傾聽被害人意見感到肯定，但第二次鑑定的內涵沒有釐清，可能又會讓辯護人質疑，恐造成風波。告代說，本案的當事人是少見非常在意「被告到底怎麼了」的人，甚至遭指責「到底站在哪一邊？」，並稱「媒體不要忘了她(王婉諭)有糾結、掙扎、非理性的感情」，她選擇多注視被告，盼防止類似的事情再發生。

至於本案修復式司法未成局，告代表示，王婉諭一審主動提修復式司法，但在各方努力下，認為有一定的困難，王姓凶手也沒有對話的能力，所以二審也沒再繼續，希望辯方理解。他們從頭到尾不支持整個社會將被告除之而後快的意識形態，對於量刑，會提出忠於告訴人意思的陳述。

王婉諭聲明，他們不是消極拒絕或完全不願對話。劉大經則說「感謝合議庭的善意」。

公訴檢察官則表示，因為國家不願意投入相關資源，不管將來有無教化可能或監獄是否可以教化，在被告無病識感的情況下，是否真的不會再犯，他非常憂心。在這種情況下，不能排除被告「判處極刑」的機會。

王姓凶手辯護人則說，社會怎麼看待「弱者」，是否要有典型的表現才符合大家和媒體的期待；而精障者的犯罪問題，以及貧、病、窮息息相關，這社會並不是摘除精障者就沒問題，難道社會要走向優生學？如果不是，要怎麼處理？

審判長謝靜慧表示，下一個鄭捷、或下一個王景玉隨時都可能發生，希望能提出具體可行的方式，預防悲劇。

高院上午審理小燈泡命案，死者母親王婉諭與先生劉大經首度出庭，庭後感謝高院給予這樣...
高院上午審理小燈泡命案，死者母親王婉諭與先生劉大經首度出庭，庭後感謝高院給予這樣的機會，可以理解高院的用心，也請法院考量被害人的心情。記者曾吉松／攝影
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