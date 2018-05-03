涉詐826萬助理費羈押8月 桃市議員200萬重金交保

2018-05-03 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市議員邱佳亮涉嫌利用人頭詐領助理費、出國考察費等826萬元，去年9月被法院裁定羈押至今已8個多月，期間他以左腎腫瘤、家有年邁老母，地方建設許仰賴他等理由多次聲請交保被駁，直到今天法院裁定重金200萬元交保，邱的家人立刻備妥現金將他保出。

檢方調查，邱佳亮（50歲）從2011年1月起擔任縣議員，到當選首屆市議員6年期間，用沒有實際擔任助理工作的甘姓、徐姓男子，以及游姓女子等人為人頭助理，一共詐領達822萬元助理費。

檢方指出，邱並於2014年填寫「6月21日起至6月24日澳門」出國考察計畫表，實際卻和友人前往澳門賭博、購物及旅遊，根本沒有澳方政府接待或考察地方行為，返台後仍和議會申報3萬多元。

去年9月邱被檢調單位搜索，被法院裁定羈押，檢方11月偵結依貪汙治罪章中利用職務詐取財物、偽造文書等罪嫌將他起訴。

而邱在押期間，多次以左腎腫瘤需回診、家有年邁母親、地區建設仰賴他、要提出證據證明清白，以及不參加定期會就會喪失議員資格等理由聲請交保，但法院認定邱仍有逃亡串證之虞，加上所犯最輕5年以上有期徒刑之罪，均予以駁回。